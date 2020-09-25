永續意識萌芽 近半數台灣投資人願投資概念股基金

「永續」成為近年投資新顯學，根據「2020 施羅德全球投資人大調查」，對於永續投資調查結果顯示。將近半數 (45%) 投資人表明願意透過投資永續基金表達支持。

施羅德今 (25) 日公布投資人對於永續議題的看法，調查發現，約 3 成 (28%) 的投資人投資與永續相關，但施羅德投信卻認為，在意識提升下、相信會有越來越多的資金轉向相關產品，也可望成為台灣的下一波投資風潮。

根據施羅德全球投資人大調查中，台灣投資人永續意識相當高，也願意從展現行動力，高達 80% 的台灣投資人不願意作違反永續信念，例如販賣軍火、碳排放過量等等) 的基金投資，比例高於全球的 77% 以及亞洲 75%。

調查也發現，如果化成生活的行動力，最常見的就是回收垃圾 (62%)，以及盡量購買當地生產的產品 (54%)。

受訪者表示，藉著永續投資基金可以帶來好處包括，對環境有正向影響 (51%)、自我的社會價值觀 (44%) 以及可能帶來更高的報酬 (42%)；值得注意的是，約 6 成投資人，在和理專溝通的時候，時常或者偶爾會索取相關資料。

施羅德投信總經理謝誠晃表示，從這次的調查可以看到，台灣投資人在永續的道德上已有相當的認知和意識，在投資上逐漸觀察到這類的趨勢慢慢成形，也肯定擁有較佳的報酬率。

儘管目前永續相關產品只占受訪者投資組合中比例約三成 (28%)，但是在國際趨勢、政府監管的提倡下，可望持續拉高永續投資比重，成為一投資新顯學。