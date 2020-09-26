〈Q4投資展望〉美元逢低布局有眉角 選錯商品小心匯損侵蝕掉利息

新台幣升不停，上週兌美元見到 28 字頭，由於美國大量印鈔舉債的無限量化寬鬆下，市場普遍認為美元仍將維持弱勢格局，投資人關切是否可以分批布局美元，銀行業者表示，若要投資美元資產，因為美元保單和美元定存利率都太低，要小心選錯商品會讓匯損侵蝕掉利息。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，縱使相對歐元、日圓，美元仍具利差優勢，但未來美元匯率強弱，除了體現美國相較其他國家區域的景氣強弱差別外，還是歸結到聯準會與其他央行「釋金」量體的相對大小，預期在美國聯準會持續無限量化寬鬆下，未來利率將低檔盤整多年，似乎埋下美元還要走弱一陣子的遠因。

中國信託也表示，今 (2020) 年以來外匯市場波動放大不少，美元從 3 月的急升格局，到 7 月轉為急貶，DXY 美元指數創下 10 年來最大月貶幅。剖析背後因素，美國聯準會的巨量寬鬆，確實是美元啟動修正走勢的主因。

而匯豐銀行預期，今年第 4 季美元兌新台幣價位可能來到 28.5 元，且到明年上半年美元走貶的趨勢不變，新台幣兌美元價格可能持續下探 28.33 元與 28.2 元。

在美元持續偏弱之下，銀行業者表示，若要投資美元資產，可在新台幣強勢時多換一點美元放在外幣帳戶，再用此外幣帳戶來扣款投資美元資產，匯率就能鎖在對自己有利的價位，至於要選擇怎樣的美元商品，仍需考量利率問題，像是美元保單與美元定存的利率都偏低的情況下，就要小心匯損侵蝕掉利息，因此建議投資美元計價的股票型基金、高收益債或新興市場債等。