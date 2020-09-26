疫情衝擊 外資預估亞太區銀行第一資本適足率下滑

新冠肺炎衝擊全球經濟，PIMCO 透過壓力測試情境，分析亞太地區銀行疫情中的表現，結果顯示，預估亞太地區主要銀行的第一類資本適足率 (Tier1) 平均約減少 50 到 200 個基點，其中包括中國、日本、韓國銀行受衝擊相對較小。

在壓力情境下，日本、韓國及中國受影響較小，不良貸款仍接近歷史低位，但澳洲及印度的不良貸款在疫情爆發前就持續增加，銀行業的凈收益甚至轉為負值。

PIMCO 表示，日本銀行業凈息差 (NIMs) 長年承受壓力利差壓力，並透過分散收入來源抵消這個負面影響，而韓國銀行業亦追求收入多元化，上半年的業績顯示，韓國銀行業在這方面正取得良好進展。

另外，中國銀行業的獲利今年衰退激勵高，但仍保持較高的凈息差及凈資產收益率，可提供充足的緩衝，以吸收不良貸款沖銷產生的虧損。

至於壓力較大的印度及澳洲，PIMCO 表示，儘管當地政府陸續祭出降息、延長償債期限，並提出財政刺激方案，但市場認為，前述措施不足以充分抵消新冠疫情對資產質量的負面影響，以及解決現有的結構性問題。當銀行報告高額負凈收益時，銀行暫停支付額外一級 (AT1) 資本利息的風險預計會增加，進而產生資本分配限制。

整體而言，目前相對看好日本、中國和韓國的銀行，即使疫情爆發，但在壞帳不多加上政府大力支持下，讓銀行的壞帳率可維持低水位。

PIMCO 表示，中國、日本與韓國等的央行甚少實行大規模的企業債券購買計劃，與美國相比，這些金融機構的估值仍具有吸引力，這些銀行發行的債券與全球指數的相關性較低，並且在 3 月份的市場動盪期間仍保持韌性。P