〈觀察〉一貫化趨勢明確 塑化紡織業掀新一波結盟整併潮

塑化紡織廠為強化一貫化能力、尋求新出海口，除了內部調整外，也對外尋求資源，包括添購土地廠房、股份合作等，市場人士認為，在大者恆大的趨勢下，後續相關產業將掀起新一波整併潮。

市場人士分析，目前紡織業朝向大者恆大趨勢發展，除了持續水平擴展規模外，強化上下游一貫化優勢，也成目前業者聚焦方向，透過一貫化供應，不僅能有效創造出海口、也能提升成本競爭力。

此外，目前國際各大成衣品牌廠在材質及生產製造過程，要求環保再生、節能已經成為明確趨勢外，訂單狀況也趨於集中化，藉由強化上下游整併，能夠一次符合國際大廠供應商的標準，爭取更多品牌業務。

以國內廠商來看，近期中石化除了斥資 13.8 億元，向公發的聚合廠展頌，收購雲林斗六土地、廠房和尼龍粒設備外，也參與展頌增資，持股達到 13.4%，藉此朝向 CPL 的下游整合。

而興采也透過公開收購的方式併購聚紡；興采主要產品是節能、環保機能紡織品，聚紡則為機能性防水透濕布加工廠，合併方向也是聚焦環保機能紡織品一條龍供應鏈發展。

此外，透過持股強化合作穩定性的還有新紡，近期積極增加染整廠強盛持股，最新資料顯示，新紡 8 月增持強盛 1595 張，持股達近 1.94 萬張或 11.2%，據悉，主要是新紡的生產廠房是向強盛租的，藉由股權也強化雙方合作。