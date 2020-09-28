美國法院裁定暫緩實施TikTok下架的行政命令

周一 (28 日)《路透社》報導指出，美國哥倫比亞聯邦法院裁決，暫緩實施美國政府要求將 TikTok 從美國 App 商店下架的行政命令。這項禁令原本要求 Apple 和 Google 在美國當地時間 28 日晚間 11 時 59 分起禁止讓用戶下載 TikTok。

美國法官 Carl Nichols 在聲明中指出，他正發布初步禁令，以避免下載禁令生效。

不過，Carl Nichols 同時指稱目前不會禁止原定在 11 月 12 日生效的其他美國商務部提出的限制令。TikTok 曾警告，這些限制令將使 TikTok 無法在美國使用。

TikTok 代表律師 John E. Hall 在當天稍早時的聽證會上辯稱，美國政府提出的下載禁令前所未有且不合理。

(圖片: AFP)

美國官員對與 TikTok 相關的國家安全事項表示關注，擔心中國執政當局可能會收集 1 億美國用戶的個人數據。

TikTok 母公司字節跳動 19 日訴諸美國法院，控訴川普下封殺令是基於政治理由，並非國安問題，該行為根本就是越權，企圖阻擋川普政府的封殺令。而 TikTok 稱，這些限制政策「並非出於真正的國家安全關切，而是出於與即將到來的大選相關的政治考量」。

TikTok 指出在美國政府的干預之前，TikTok 是美國增長最快的應用程式之一，其持續快速增長，對於維持其競爭性市場地位至關重要。

TikTok 估計在美國擁有 1 億用戶，在全球擁有 7 億用戶。公司律師辯稱，禁令不僅會導致收入損失，而且會損害 TikTok 的聲譽和商譽，即使解除禁令，也無法挽救這些關係。

TikTok 臨時負責人 Vanessa Pappas 表示，川普政府的禁令「將導致我們的用戶群陷入停滯，然後急劇下降。」