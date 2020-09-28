OANDA本週外匯市場看點（2020年9月28日〜10月02日）

上週貨幣對強弱

從上週主要貨幣的強弱圖表來看，美元的強勢明顯，相對日元走強的情況，澳元和新西蘭元走弱。儘管歐元，英鎊等相對美元和日元疲軟，但相對於大洋洲貨幣仍然堅挺，強弱尚不清楚。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

美國經濟指標

諸如 ISM 製造業務指數和美國 9 月就業統計之類的經濟指標定於本週發布。最近的趨勢表明，就業統計數據通常對市場的影響有限，而對提供最新商業景氣的 ISM 的興趣正在逐漸增加。視情況而定，公告後可能會變得不穩定，因此有必要注意公告前後所有經濟指標的變動。



總統候選人辯論

定於本週二 29 日舉行總統候選人辯論，辯論後將集中註意力於民意測驗的結果。到目前為止，拜登先生在民意調查中占主導地位，但是當變化發生時，市場可能會做出敏感反應。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週美元兌日元持續反彈，價格上漲至 105 日元附近。但是，在上漲至 105 日元附近後有些放緩跡象，建議繼續關注反彈持續的可能。



從 OANDA 持倉數據圖表看，近期反彈影響，持有賬面損失的賣出持倉增加，下跌時這些持倉的回購，以及最高值上漲時，止損買入都會增加，要小心底部持續穩固的狀態。



但是，從 OANDA 持倉數據圖表看，上方止盈賣出很多，上漲似乎依然受阻，疲軟的情況也可能持續。



從日線圖看，在緩慢下跌持續中，反彈持續發生。在關注反彈持續時，能否突破高位線寄近期最高價，在出現再次下跌情況時，能否守住近期支撐位 104.00 附近等來尋求行情走勢發展。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週歐元兌美元上漲受阻持續，價格下跌至了 1.16 附近。



從 OANDA 持倉數據圖表看，由於下跌影響持有賬面損失的買入持倉增加，反彈時逐漸賣出，下跌時，這些止損賣出都可能增加，似乎可以考慮上漲受壓的推移持續的可能。



從日線圖看，高價更新失敗，價格跌破近期支撐位的話，可能上漲趨勢將會結束，會出現盤整或者轉為下跌趨勢，因此在下跌時關注能否跌破最低價的同時，來尋求下跌趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週英鎊兌美元，雖然前半段持續低價位下跌，但是此後下跌放緩。



從 OANDA 持倉數據圖表看，由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉增加，但是近期下跌影響持有賬面損失的賣出持倉也增加，轉為反彈時，要小心受這些止損影響，短期內可能會出現反彈。



關注下降趨勢是否會持續，同時關注最新的按摩水平是上升還是下降，以及在轉向時是否有可能突破最新的阻力水平。在關注價格能否上下擺脫近期交錯的水平，以及出現反彈時能否突破近期阻力位位置等，來尋求下跌趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週，澳元兌美元下跌持續，並且下跌至了 0.7 附近。



雖然近期下跌持續放緩，但是從 OANDA 持倉數據圖表看，下跌影響，持有賬面損失的買入持倉增加，反彈時止盈賣出，低價位下跌的話，止損賣出都會增加，上漲受阻情況可能會持續，似乎下跌空間依然存在。



這似乎打破了長期以來的上升趨勢，關注當前的下行壓力將持續多長時間，在出現反彈時會反彈的程度，以及隨後的下行會怎麼發展等，來尋求真正的下跌趨勢。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。

