〈景氣燈號〉景氣谷底已過 Q4經濟成長率上看3%

國內景氣回溫，8 月景氣對策信號亮出綠燈，且景氣領先、同時指標持續上升，國發會副主委鄭貞茂表示，景氣燈號亮出穩定綠燈，顯示國內經濟逐步回穩，依往年經驗估算，第 4 季台灣經濟成長率將可逾 3%。

國發會統計，台灣領先指標已連續五個月成長、增幅達 5.86%，同時指標則為連續三個月成長、增幅達 1.55%。

鄭貞茂表示，8 月景氣燈號大增 5 分，優於國發會內部預期，但景氣需長時間觀察，認為台灣景氣谷底落在第 2 季，從景氣領先、同時指標觀察，也可以發現景氣已從谷底逐步改善，後續則還要觀察美國總統大選、美中衝突、各國紓困等影響。

而觀察 8 月景氣構成項目中，非農業部門就業人數、機械及電機設備進口值仍較 7 月下滑，國發會經濟發展處處長吳明蕙解釋，失業率近幾個月呈現緩步下滑，且跌幅仍小，代表勞動市場也逐步改善，而機械及電機設備進口值下滑，則是受新台幣匯率升值影響，台灣整體投資仍熱絡。

國際原物料價格方面，吳明蕙表示，根據國際機構最新調查，預期到年底前，國際原油價格將維持在每桶 41-42 美元，代表物價波動相對穩定。

鄭貞茂今親自出席國發會景氣燈號記者會，對於即將卸任副主委轉任陽明 (2609-TW) 董事長一職仍未正面回應，強調一切依公告為主，而據了解，相關人事案已呈送行政院，預計近期就會通過，屆時鄭貞茂將成為陽明十多年來首位非海運界出身的董事長。