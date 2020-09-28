〈大同經營權之爭〉市場派林文淵角逐董事 喊拿過半席次

大同 (2371-TW) 股東臨時會即將在 10 月 21 日登場，並全面改選 9 席董事，三圓建設董事長王光祥、台苯 (1310-TW) 及東森電視董事長林文淵今 (28) 日共同召開記者會，林文淵表示，目標在股臨會拿下過半席次，且一年內就要讓大同營運有所轉變。

林文淵談到接受提名的心路歷程，他說，10 幾年前曾任大同董事，不過公司經營過於老舊，當時曾向時任董事長林蔚山提醒，華映是公司營運包袱需要調整，但提出的意見沒有受到重視，因此擔任 3 年董事後，便選擇淡出董事會。

林文淵表示，大同是百年企業，建立許多輝煌歷史，如中興電、綠能等，因此對大同仍有期待，在王光祥的說服下，答應被提名董事。

王光祥強調，目前對大同持股比已超過 11%，包括個人、公司及合作夥伴，後續不排除在公開市場徵求委託書，力拚在股臨會取得過半席次。

林文淵表示，若順利進入董事會，將重新組織經營團隊，目前已敲定總經理人選，對方在學界、產業界都具有豐富經驗，他也曾在經濟部時帶領 8 家企業轉虧為盈，有信心一年內能讓大同有所改變。

王光祥也對大同提出 5 大承諾，包括接受全體股東及政府嚴格監督；擺脫家族式經營，廣納專家多元意見；守護大同資產，活化資產公共財；推動產學合作，培育台灣優秀人材；整治經營亂象，擦亮大同招牌。