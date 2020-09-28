上銀協助六家國小 建置STEAM教學課程

上銀科技 (2049-TW) 教育基金會協助新竹縣六家國小，於 2019 年 9 月正式開始 STEAM 課程，執行一整學年已小有成就，讓全校學生能體驗 STEAM 課程豐富想像力與創造力，融合並應用數學和科學知識，來解決生活中的問題。

美國自 1986 年提出 STEM(Science、Technology、Engineering、Mathematics) 科學素養教育，迅速在各先進國家展開，紛紛成為國家層級的教育政策，2006 年弗吉尼亞理工大學的喬吉特 · 雅克曼又提出將藝術 (Art) 加入，期盼培育更全方位的人才，成為目前所熟知的 STEAM 科學人文素養教育。

教育部提出「十二年國教 - 108 課綱」中談的核心素養—科技領域課綱以資訊科技與生活科技來推動科技素養，與 STEAM 教育所提倡的精神不謀而合。

六家國小為推行 108 新課綱，讓學童有更好的學習環境資源，校長何明星找上六家國小的傑出校友、上銀集團總裁卓永財，卓永財認為，培育具有科學人文素養、能動手做、解決問題的人才，是國家未來競爭力的重要關鍵，雙方一拍即合。

2018 年著手展開 STEAM 教育示範計劃，選定六家國小做為 STEAM 教育示範基地，首先與國立清華大學竹師教育學院合作，由上銀科技教育基金會出資讓老師出國考察，了解國際推行 STEAM 教育的方向與 STEAM 教具資源，找出國際主流與最適合台灣發展的 STEAM 教育課程。

接著，六家國小 Super TEAM 成軍，由何明星帶領，現任教務主任黎立夫與一至六年級熱血教師共同組成團隊，為讓團隊老師具備 STEAM 課程規劃與教學能力，老師們創建「STEAM 課程向前走社群」，及邀請各領域專家，進行一連串的培訓課程等，來增強教學能力。

最後，教學場地與 STEAM 教材等資源是學校最欠缺，也最難解決的事，由上銀科技教育基金會負責出資建置場地，與購買老師們所提出的設備與 STEAM 教材，於 2019 年８月完成 STEAM 示範教室建置，並於９月正式開始 STEAM 課程，讓全校學生都能在安全舒適的環境下與世界接軌。

執行一整個學年，六家國小 STEAM 教育已小有成就，但 Super TEAM 任務並未結束，好還要更好，透過不斷的教學相長，才能激盪出更大的火花，開發出更多元化的 STEAM 課程。這個成就絕非一個人的能力所及，需要一群有夢想，願意扛起責任與努力的熱血教師才能完成。