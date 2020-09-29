〈貴金屬盤後〉美元走疲 推升金價 唯不確定性高 市場恐將高度波動

週一 (28 日) 交易，儘管股市上漲，通常表示避險需求減弱，但黃金期貨價格仍收高，係因美元走疲推動了一些黃金買盤。

FactSet 數據顯示，在經歷上週 1.8% 升幅後，ICE 美元指數週一下降 0.4%。上週由於美元強勢，黃金和白銀價格一直處於壓力之下。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「本週開頭，交易者和投資者對風險厭惡的程度下降，但他們知道接下來 6 週許多市場可能都高度波動，因為美國大選在 11 月初將到來，倘若川普總統未能勝選，權力是否能順利移轉令人擔心。」

Wyckoff 報告指出，此間，許多國家的新冠病例又開始上升，英國和歐盟直到最後一刻還沒達成脫歐協議，中美之間持續高度緊繃關係，「這些都是令人擔憂的因素，加劇了當前市場的不確定性。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 16 美元或近 0.9%，收每盎司 1882.30 美元。

上週黃金下跌 4.9%，為交易最活躍黃金期貨自 3 月 13 日止的當週以來最大單週跌幅，且週五觸及 2 個月最低收盤價。

12 月白銀期貨價格逆轉上漲 51 美分或 2.2%，收每盎司 23.604 美元。

上週白銀下跌 14.9%，為 3 月 13 日止的當週以來最大單週跌幅，且週五收在 7 月下旬以來最低價。

StoneX 的 EMEA 和亞洲地區市場分析主管 Rhona O'Connell 每日報告指出，「美國預計週二舉行總統大選首輪辯論會，本週也會進行脫歐談判，且週五將公布非農就業報告，市場可能會保持非常謹慎，至少在首輪辯論會結束之前，市場不大可能有大規模定位。」

黃金和白銀上漲的同時，市場對風險資產的胃口也上升，在歐美股市上漲之後，美股週一也上漲。

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