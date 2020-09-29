〈元大原油正2自救〉自救會提5大訴求 盼展延豁免下市時間

元大 S&P 原油正 2 ETF(00672L-TW) 下市寬限期將至，元大投信擬於 10/5 申請下市，元大原油正 2 自救會今 (29) 日赴金管會抗議遞陳情書，提出包括「元大原油正 2 一日內憑空蒸發 150 億元，應啟動調查，豈容元大輕易下市結案」等五大訴求，並且盼金管會可以繼續彈性延展豁免下市清算的時間，以避免投資人血本無歸。

元大原油正 2 自救會受害者今日上午舉布條赴金管會抗議，自救會提出 5 大訴求，包括：一、元大原油正 2 一日內憑空蒸發 150 億元，應啟動調查，豈容元大輕易下市結案？二、國內 ETF 專家，為什麼讓投資人賠掉身家？三、市場公平性蕩然無存，金管會有義務繼續徹查。四、放出下市利空消息，卻大量回補融券，是誰在坑殺散戶？五、連金管會都管不了的 ETF 經理人操作團隊，明顯的致命操作失誤，散戶申訴無門。

自救會代表表示，元大原油正 2 雖金管會的豁免條款得以續命，免於被下市的命運，但此條款將在 9 月 30 日到期，該檔 ETF 截至 9 月 25 日止，最近 30 個營業日的平均單位淨值為 0.84 元，低於 2 元，符合申請終止信託契約之門檻，一旦清算下市，將造成投資人血本無歸；當初金管會因考量國際局勢的特殊性，為避免 7 萬餘名散戶投資人權益受損，即時調整增訂相關法令，如今全球疫情尚未減緩，盼主管機關繼續彈性延展豁免下市清算的時間，以保障廣大投資人的權益。