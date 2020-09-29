業界首創保單 實體癌第四期自體免疫細胞新式療法 補強癌症險缺口

癌症連年蟬聯國人十大死因之首，近年來癌症自體免疫細胞療法的問世，也成為晚期癌症病患治療的其一選擇。由於目前市面上防癌險並未賠付自體免疫細胞療法，且這類療法醫院治療費用昂貴，南山人壽創業界之先，推出具「實體癌第四期自體免疫細胞治療」保障之商品，只要保戶罹患實體癌進程到第四期並於醫院接受自體免疫細胞治療時，就直接賠付一筆錢，補強癌症險的保障缺口。

罹癌人數逐年攀升，根據衛福部國民健康署公布最新癌症登記報告顯示，民國 96 年罹癌人數為 7 萬 5769 人，但到了民國 106 年罹癌人數已大幅成長至 11 萬 1684 人，罹癌人數 10 年成長近 47%。其中，大腸癌已連續 12 年居十大癌症之首，平均每 4 分 42 秒就有 1 人罹癌，女性乳癌及大腸癌高居罹癌前兩位。

一般而言，現行癌症治療方式，包括手術、放療及化療等，另還有標靶治療，近年又多了免疫療法，其中，免疫療法除了免疫藥物療法外，自體免疫細胞療法更是近年癌症治療的熱門話題，2018 年 9 月衛福部開放 6 項自體免疫細胞治療技術，醫療機構需向衛福部申請核准後始得施作。目前各家醫院治療費用不盡相同，多數醫院收費都要百萬元。南山人壽率先推出具「實體癌第四期自體免疫細胞治療」保障之商品，只要保戶罹患實體癌進程到第四期並於醫院接受符合保單條款約定之自體免疫細胞治療時，就賠付新臺幣 100 萬元。

新商品「南山人壽實體癌第四期自體免疫細胞治療附加條款」保險期間一年且保證續保九年，前述期間合計最長十年，一般民眾在投保南山人壽護您久久終身防癌健康保險 (3)(CAB)、南山人壽護您久久癌症醫療終身健康保險附約 (3)(CAR) 時可以同時規劃附加此新商品，以完整癌症醫療保障。另外目前已投保南山人壽護您久久終身防癌健康保險與南山人壽護您久久癌症醫療終身健康保險附約等商品的 30 歲至 65 歲約 25 萬保戶，若保戶沒有癌症史，也可以選購此新商品升級癌症保障。

假設一名 40 歲男性南先生投保「南山人壽護您久久終身防癌健康保險 (3)」1 單位並附加「南山人壽實體癌第四期自體免疫細胞治療附加條款」，其首年保險費為新臺幣 10,341 元。南先生 43 歲時，經診斷確定罹患了大腸直腸癌第三期，治療期間共住院治療 20 天、住院手術切除與 12 次的化學治療，共獲得「南山人壽護您久久終身防癌健康保險 (3)」新臺幣 6.7 萬元的保險給付。後來 47 歲時經診斷確定惡化為大腸直腸癌第四期，於醫師評估後施行實體癌第四期大腸直腸癌的自體免疫細胞治療，可獲得「南山人壽實體癌第四期自體免疫細胞治療附加條款」新臺幣 100 萬元的保險給付。

由於目前癌症險是針對癌症住院、手術、門診、化放療等後續的治療行為，提供持續的給付，此次南山人壽率先設計實體癌第四期自體免疫細胞治療給付，用以減輕高額的新式療法自付費用壓力，可補強癌症險的保障缺口，讓民眾即使接受自體免疫細胞療法的癌症新式療法，也能無後顧之憂，安心接受治療養病。詳細商品內容、給付項目、注意事項及相關警語，請參閱商品簡介及保單條款、洽詢南山人壽保險業務員、電洽 24 小時客戶服務中心 0800-020-060，或至南山人壽企業網站查詢。

南山人壽除了推出業界首創實體癌第四期自體免疫細胞治療的保單外，更有鑑於癌症用藥一再推陳出新，例如：標靶藥物，醫師為評估適合病患的治療方式，可透過精準醫療癌症基因檢測，根據病患腫瘤的癌症基因突變，擬定合適的用藥策略，並避免醫療資源過度的耗費。自即日起至 2021 年 9 月 25 日為止，行動基因生技股份有限公司將提供南山人壽保戶行動基因的各項基因檢測費用九折優惠，南山人壽保戶倘因罹患癌症並經醫師建議可施作基因檢測，南山人壽保戶可於檢測前先致電行動基因生技股份有限公司諮詢，以確保檢測優惠權益。