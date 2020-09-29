〈託付寶風波〉街口多重資產基金遭限制 託付寶恐玩完了

街口託付寶爭議愈滾愈大，街口執行長胡亦嘉多次槓上金管會，金管會今 (29) 日下令街口投信解除董事胡亦嘉職務，並限制該公司不得受理投資人透過電子支付帳戶申購買回所經理的「街口多重資產證券投資信託基金」，此業務限制也宣告，託付寶恐怕玩完了。

金管會表示，從託付寶服務架構的整體流程來看，胡亦嘉身兼街口電支及街口金科董事長，又為街口投信董事，一人同時實質掌控街口投信等 3 家公司。從今年 1 月 3 日起，媒體報載街口刊登託付寶廣告提及街口投信多重資產基金，並由街口金科依 1.5% 年化收益率計算讀餘額、與基金資產差額進行補貼這些現象，金管會即於 1 月 7 日發布新聞稿並函知街口投信，告知其「投信事業不得以約定或提供特定利益、對價或負擔損失的方式促銷基金，以及從事廣告等促銷活動，不得有直接或間接提供保證收益之情事。」

金管會強調，胡亦嘉明知投信事業不可以保證獲利，且不可以使人誤信能保證本金的安全，或保證獲利，投信事業與電支合作也不可以提供短於基金買回款項給付期間的快速買回服務，卻透過未受金管會監管的街口金科提供資金借貸服務，並於 7 月 20 日至 22 日於街口 App 文宣宣稱「1.2%~2.5% 預期增長率」及「隨時提領免手續費」，核有意圖透過切割的方式，規避投信相關法規。

金管會進一步指出，目前金融市場處於低利率環境，台銀 1 年期的定期存款利率僅為 0.84%，街口託付寶宣傳活動頁面宣稱「1.2%~2.5% 預期增長率」及「隨時提領免手續費」，於 7 月 20 日上線當日即吸引約 4~5000 名用戶完成開戶，金額高達 1.5 億元，核有使投資人誤信透過該管道申購基金能獲取優於一年期定存利率報酬的保證獲利，以及以宣稱可以提供快速買回服務為訴求，吸引投資人投入資金的狀況。

除此之外，目前金管會尚未開放投信事業可與他人合作提供類似快速買回的基金墊款服務，但是街口投信於今年 5 月 4 日董事會報告「街口多重資產基金」新增投資人得透過電子支付帳戶申購買回基金修約案時，報告內容未提及託付寶服務架構，並說明「嗣後如有上述已呈報主管機關之相關作業流程或內部規定之調整，於調整前須取得金管會核准後，方可執行」。

而上述決定，都未經街口董事會通過，亦無內部簽核程序，且未建立相關內部控制制度，更沒報金管會核准，全由街口投信董事胡亦嘉一人逕行決定，就執行託付寶專案，並與他人合作提供類似快速買回的基金墊款服務，該公司內部控制制度的設計與執行顯有嚴重疏失。

金管會痛批，胡亦嘉未區隔董事會及經營管理階層的權責劃分，規避董事會為最高決策單位及公司內部控制制度規範而自為決策，未本誠實信用原則就執行業務，顯見胡亦嘉遵法意識薄弱，意圖透過三方架構的安排進行脫法行為，規避主管機關的監理，嚴重破壞公司的內部控制制度，導致公司的內控環境欠佳、公司治理嚴重失靈，嚴重阻礙公司的健全經營，因此下令對其解職。

金管會也對街口投信限制多項業務，包括：最近 3 個月內不得向金管會申請投資國內、外事業或設立分支機構、在大陸地區參股投資證券投資基金管理公司。最近半年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業等，此外，還下令限制該公司不得受理投資人透過電子支付帳戶申購買回所經理的「街口多重資產證券投資信託基金」，由於託付寶投資的基金就是街口多重資產基金，此一限制一罰下去等於宣告託付寶恐怕再也無法問世。