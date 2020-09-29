康友-KY涉掏空財報不實 勤業兩會計師遭停業二年 13年來最重懲處

康友 - KY (6452-TW) 驚爆掏空疑雲與財報不實，金管會今 (29) 日公布調閱原委任簽證會計師工作底稿結果，處分勤業眾信會計師施景彬、江明南停止辦理簽證業務 2 年，由今年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日止不得執業，是繼 2007 年力霸案後，時隔 13 年金管會再對會計師予以停業的重罰。

金管會表示，康友自 2015 年 3 月上市以來，以大陸子公司六安華源製藥為主要營運主體，幾近全部營收都來自該子公司，每股純益介於 9-16 元間，財務狀況良好。惟該公司今年 8 月初董事長黃文烈出現失聯，管理階層及簽證會計師陸續辭任，又遭檢舉六安公司多項機器設備有設定抵押的異常情形，而後該公司因無法如期公告申報今年第 2 季財務報告，其股票自 8 月 18 日起停止買賣，由於該公司股東近 1.2 萬人，對投資人權益及證券市場秩序產生重大影響。

金管會 8 月底要求證交所調閱會計師工作底稿，釐清是否有疏失，今天公布結果，發現康友 2018 年度及 2019 年度財務報告，都是由勤業眾信會計師施景彬、江明南查核簽證，經金管會調閱會計師這兩年工作底稿進行瞭解，發現這兩位會計師對存在放中國銀行金額重大的存款，執行函證程序時，未依風險執行有效的查核程序，以及今年中獲知康友銀行存款存在性可能存有重大疑慮，但並未在相關公開財報上採取適當行動等，重大違反相關法令規定。

金管會今天通過對勤業眾信聯合會計師事務所會計師施景彬、江明南違反法令的處分案，依證券交易法相關法令規定，停止其辦理簽證業務兩年，為繼力霸案以來，首次再對會計師祭出停業處分。