〈美股盤後〉川普拜登首場辯論將登場 三大指數齊跌

週二 (29 日) 全球新冠死亡超過 100 萬，美國大選首場辯論即將登場前，美股主指早盤低開。

盤中時段，紐約州感染率升溫促使美股瞬跌至當日低點，紐約市市長 Bill de Blasio 表示，該市單日確診連續數月首次回升至 3% 以上。

終場四大指數僅費半收紅，道瓊跌逾百點，能源和金融股領跌。

2020 美國總統大選倒數 35 天，川普與民主黨候選人拜登首場電視辯論會於美東時間 29 日晚上 21 時 (台灣時間 30 日早上 9 時) 開始。

川普拜登首場辯論將登場 (圖片：AFP)

辯論會前幾個小時，拜登公布其 2019 年報稅文件，總計繳稅近 30 萬美元。與《紐約時報》上週日釋出川普納稅細節對比，2016 年和 2017 年，儘管拜登賺得並不多，但他繳納的稅款遠比川普還多很多。

美國眾議院民主黨公布一項 2.2 兆美元的新刺激法案，眾議院議長佩洛西和財務部長梅努欽週二重新對談，試圖打破長達一週的僵局，商討如何敲定第五輪紓困案。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3346 萬例，死亡數突破 100 萬例。美國累計確診超過 716 萬例，累計死亡數超過 20.5 萬。

週二 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 131.40 點，或 0.48%，收 27,452.66 點。

標普 500 指數下跌 16.13 點，或 0.48%，收 3,335.47 點。

那斯達克指數下跌 32.28 點，或 0.29%，收 11,085.25 點。

費城半導體指數上漲 4.88 點，或 0.22%，收 2,242.52 點。

標普所有板塊近乎血染，僅通訊服務板塊獨強 (0.28%)，能源 (-2.73%)、金融 (-1.15%)、工業 (-0.89%) 板塊領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.76%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.04%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.92%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.50%；臉書 (FB-US) 上漲 1.94%。

道瓊成分股多收黑。雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.75%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.52%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.92%；Walgreens (WBA-US) 下跌 1.91%；Nike (NKE-US) 上漲 1.63%；波音 (BA-US) 下跌 1.49%；高盛 (GS-US) 下跌 1.15%。

費半成分股多收紅。AMD (AMD-US) 上漲 2.88%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.47%；美光 (MU-US) 上漲 1.99%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.46%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.92%。

台股 ADR 表現不一。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.44%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.93%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.37%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.46%。

焦點個股消息

摩根大通 (JPM-US) 爆出史上最大詐欺案，操縱金屬期貨以及國債交易，遭美國政府罰款 9.2 億美元，其股價收跌 0.84%。

超越肉類 (BYND-US) 上漲 9.49%，該公司宣布擴大其沃爾瑪分銷協議，從下週開始，超越肉類產品將在全美 2400 多家沃爾瑪商店中供應，而目前店家數量約為 800 家。

迪士尼 (DIS-US) 收跌 0.33%，盤後其股價跳水近 2%，由於疫情打擊迪士尼主題公園業務，該公司宣布解僱 28,000 名員工。

迪士尼宣布宣布解僱 28,000 名員工。(圖片：AFP)

在解決競爭和數據問題後，Google 21 億美元收購 Fitbit 的交易將獲得歐盟批准，Alphabet (GOOGL-US) 收漲 0.50%。

德銀研判蔚來汽車將成為下一個代表性的汽車品牌，重申其買入評級和 24 美元目標股後，蔚來汽車 (NIO-US) 上漲 10.90%。

經濟數據

美國 7 月 S&P 20 大城房價指數年增率報 3.9%，前值 3.4%

美國 7 月 S&P 20 大城房價指數月增率報 0.55%，預期 0.2%，前值 0%

美國 9 月諮商會消費者信心指數報 101.8，預期 90.0，前值 86.3

華爾街分析

摩根大通私人銀行全球投資策略師 Grace Peters 表示，投資者應在未來 12 個月內增持投資組合的周期性股票，以在疫情後經濟復甦中受益，預料工業和建築材料股將成為受益的板塊。

德銀首席全球策略師 Binky Chadha 稱，股票拋售可能仍然有路要走，因為美國大選、新冠病毒引發市場波動。

高盛資產配置主管 Christian Mueller-Glissmann 為首的分析團隊表示，第一場辯論可能是投資者評估風險資產的重要催化劑。

高盛稱，他們仍偏多看待風險資產，但警告「除非大選的不確定性有所緩解，否則風險資產可能會處於震盪區間。」