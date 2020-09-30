〈貴金屬盤後〉美元連2日回落 金價收復1900美元關卡 登1週高點

週二 (29 日) 交易，黃金期貨價格收復每盎司 1900 美元的重要心理關卡，登上一週來最高收盤價，因美元連續第二日回落，為黃金提供了上漲空間。

Sevens Report Research 週二分析報告指出，「近期美元已成了影響黃金走勢最大的單一因素，週一美元自 2 個月高點回落，此點有利黃金。」

「黃金價格已經形成了一個近期支撐區域，介於 1850 美元至 1860 美元，應該可讓期貨價格在未來幾個交易是恢復到 1900 美元以上的水準。但是黃金往 1800 美元方向下跌的風險仍持續存在，尤其是在美元指數又再次大幅上升的情況下。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 20.90 美元或近 1.1%，收每盎司 1903.20 美元。週一黃金期貨上漲 0.9%。

FactSet 數據顯示，自 9 月 16 日止的 3 日期交易以來，黃金首次出現連續 2 日上漲，且交易最活躍的黃金期貨創 9 月 22 日以來最高收盤價。

FactSet 數據顯示，ICE 美元指數週二下降 0.4%，本週迄今下降 0.8%，逆轉了上週上漲 1.9% 的光景。上週因美元上漲，黃金與白銀價格承壓。

黃金愛好者和一些​​商品專家表示，有鑑於全球經濟與為對抗新冠疫情而實施的貨幣政策均持續令人擔憂，所以黃金仍是長期強大投資。

分析師指出，ETF 的需求也是價格上漲的主要驅動力之一。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 每日報告指出，「從基本面來看，儘管最近價格下跌，但 ETF 需求仍然旺盛，同時各國央行仍在印鈔以減輕疫情造成的經濟衝擊，至少整個 2021 年可能都會持續這種情況。」

SPDR 黃金信託 ETF (SLV-US) 本週迄今漲幅 1.9% 以上，今年迄今上漲近 25%，而 iShares 白銀信託 ETF (SLV-US) 今年迄今上漲 36%。

12 月白銀期貨價格逆轉上漲 84 美分或 3.6%，收每盎司 24.445 美元。前一交易日收高 2.2%。

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