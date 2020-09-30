LG廣州8.5代廠7月投產 Q3電視用OLED面版行情下滑5%

電視用大尺寸 OLED 面板價格持續下滑，Q3 指標性產品的大宗採購價格較 Q2 下跌約 5% ，連續 2 季滑落，主因在於供應市場過半需求的 LG 顯示器 (LG Display，LGD) 新一代產品已正式量產，稍微舒緩供給缺口。

作為市場指標的 65 吋 OLED 面板價格在 Q3 的大宗採購行情落在每片 850 美元左右，較 Q2 便宜 6%(50 美元)。流通量較多的 55 吋 OLED 面板也便宜 4%(20 美元)，價格約落在每片 520 美元左右。

LGD 今年 7 月在中國廣州展開 OLED 面板量產。250 公分 x 220 公分大小的 8.5 代玻璃基板，每月可生產 6 萬片左右。與南韓主力工廠合併計算後，每月的生產能力約為 13 萬片，電視機用途的 OLED 面板出貨量也估計增加將近一倍。

美國 DSCC 於今年 5 月下修 2020 年的 OLED 面板出貨量，預測年增 12% 至 5.23 億片。

採用 OLED 面板的電子產品，主要特徵是色彩飽滿鮮豔，許多消費者也會到賣場來親身體驗。然而在肺炎疫情影響下，許多店家被迫暫停營業，影響 OLED 電視機銷量。

DSCC 亞洲代表田村喜男表示，OLED 面板價格在 Q4 有可能持續下滑。