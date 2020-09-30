美國會有二次衰退嗎？

民主黨與共和黨無法達成共識，美國新一輪紓困法案遲遲未能過關，加上一直傳出的第二波疫情，市場擔憂美國經濟數據轉佳可能只是曇花一現，最後將再度陷入衰退。「鉅亨買基金」認為從過往景氣週期來看，美國經濟再次陷入衰退機率不高，趁早買入並至少完整持有一個經濟復甦期，才是最合理的投資策略。

1. 美國經濟衰退兩大原因：升息與融資出問題

資料來源：NBER，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/9/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從第二次大戰結束以後，美國共經歷過 12 輪景氣週期（由於此次衰退仍未結束，因此不納入討論）。過去 12 次經濟衰退中，除了前 3 次與戰爭結束密切相關外，剩下 6 次與聯準會升息有關，另外 3 次是因為特定資產價格出現泡沫，導致部分金融機構或是大型公司融資困難，最後引起大規模經濟衰退。除非聯準會快速升息來對抗通貨膨脹率，或是特定資產價格暴跌，導致流動性降低與融資成本飆升，不然美國經濟短期內不會再度迎來衰退。

2. 貨幣超發不等於通膨失控

2009 年以來，美國 M1 貨幣供給年增率平均比名目經濟成長率高出 7.2%，相較於 1960 年以來平均的 - 0.3%，美國這幾年確實處於貨幣超發狀態。很多人看到貨幣超發，便認為通貨膨脹率會因此失控，而聯準會將被迫升息並導致經濟衰退。但 2009 年以來，我們非但沒有看到通貨膨脹率失控，反而還擔心為何通貨膨脹率沒辦法達到目標。從下圖可看出，從 2009 年以來，聯準會資產負債表成長 263.6%、美國股市成長 299.4%，而美國物價卻只成長 23.1%。超發的貨幣似乎都湧向金融資產，而金融資產表現並未納入通貨膨脹率的計算中，因此，只要資金是被金融資產吸納，聯準會便很難因為通貨膨脹率失控而升息。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料日期: 2020/9/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。統一以 2009/1/31 為比較基期。

3. 聯準會干預，信用市場難出問題

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林債券系列指數，資料日期: 2020/9/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

除了升息引爆外，另外一個可能導致經濟衰退的原因是資產泡沫導致融資出問題。由於金融資產大部分由收入較高者持有，單純價格下跌並不會引發消費大幅下降、需求端出問題。出問題的原因通常來自於金融資產價格下跌，導致持有該資產的金融機構資產負債表惡化，進而減少放款。同時因為特定資產價格下跌可能蔓延至其他資產，企業發債成本因此飆升，短期金流出問題造成大量企業倒閉，大量失業造成需求惡化，這才是經濟衰退的原因。

目前聯準會各項緊急通機制的額度為 2.62 兆美元，使用金額只有 866 億美元（除了就業保護方案流動性機制截至 8 月 31 日外，其他都截至 9 月 18 日）。這些緊急流通機制可購買資產包含商業本票、貨幣市場基金、市政債券、投資級公司債券、非投資級公司債券、資產擔保證券與貸款，幾乎所有企業融資工具都包含其中。聯準會可人為降低企業融資成本，能用低利率借到錢，企業難以大量倒閉，經濟自然難以再次衰退。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

跟著週期走，增持股票型基金

美國目前處於經濟衰退期的後半段，步出衰退期後，將迎來新一輪景氣週期。能忍收波動的人，可增加美國或全球股票型基金比重，並至少耐心持有至下次衰退前。不喜愛波動的人，則可等待美國大選結束再增加美國股票型基金權重。

鉅亨精選基金

>> 摩根士丹利環球機會基金 A

>> 摩根基金 - JPM 美國企業成長 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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