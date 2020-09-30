為減成本 傳明年上半年iPhone新機改採側邊指紋辨識

周三 (30 日) 陸媒報導指出，繼 iPad Air 4 導入側邊指紋辨識後，蘋果可能在 2021 年上半年推出的 iPhone 新機中搭載側邊指紋辨識技術，同時可能取消 Face ID 的設計，主要是為了減少廉價版 iPhone 新機的成本。

產業人士指出，側邊指紋辨識的物料成本至少比 Face ID 少 5 美元，甚至更多。另外與屏下指紋相比，成本優勢也非常明顯。

事實上，傳統指紋辨識方案的優勢並不只反映在成本方面，現階段從靈敏度來看也比屏下指紋甚至 Face ID 更佳。但是現在許多品牌為了追求螢幕占比，還是會採用屏下指紋技術，進而犧牲掉一些性能方面的東西。

而側邊指紋方案在硬體上與傳統的電容式指紋辨識基本沒有差別，兩者相比最大的差異在於演算法上，由於側邊指紋模組是呈現長條型，只有部分區域能夠進行資訊搜集，因此演算法需要可以只透過部分資訊來完成指紋辨識。

(圖片: AFP)

對於蘋果做出的設計變更，產業界認為主要是為了進一步降低產品成本，加強 iPhone 的獲利能力。

雖然蘋果更廣泛採取的 Face ID 和傳統指紋辨識的方案，但不意味著蘋果放棄其他生物辨識技術的開發。

有供應鏈指出，蘋果雖然計畫在新產品上沿用傳統電容式指紋辨識技術，卻仍持續開發屏下指紋和超音波指紋辨識技術，特別是對於超音波技術十分堅持，目前蘋果正與上下游供應廠一同進行開發。

業內人士表示，生物辨識技術已經成為消費者使用體驗的重要一環，在各種辨識方案中光學屏下指紋辨識綜合競爭力最強。伴隨手機全螢幕的浪潮，屏下指紋技術成手機創新必然趨勢。

目前全球手機大廠基本都採用光學屏下指紋方案。隨著屏下指紋技術的加速滲透，產業鏈的龍頭廠具備不錯的投資潛力。

