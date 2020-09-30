台股站上12500點 量能創逾5個月低點 三大法人聯手買超59億元

台股今 (30) 日為中秋連假前最後一個交易日，量能僅有 1361 億元，創逾 5 個月來新低，不過，在晶圓雙雄領軍下，電子股走升，帶動指數終場上漲 47 點，站回 12500 點關卡，周線順利收紅，但月線連 2 黑。三大法人今日同站買方，聯手買超 59.38 億元。

觀察籌碼動向，外資昨天小賣後，今天又轉為買超 49.12 億元；投信維持買超 2.59 億元；自營商也買超 7.74 億元，三大法人合計買超 59.38 億元。

大型權值股方面，台積電今日由黑翻紅，終場上漲 0.5%，收在 433 元；聯電持續獲法人青睞，強勢大漲近半根停板，收在 28.55 元；大立光、鴻海也都在盤面上表現，但尾盤爆出調節賣壓，漲幅雙雙收斂至 0.5%。

此外，電子族群台達電、廣達、華碩、國巨、可成等，今日漲勢都相當強勁，約有 1-3% 的漲幅；金融族群則呈弱勢盤整，國泰金、玉山金、華南金均震盪走跌；台塑四寶及中鋼、豐泰等傳產股價同步走弱。

盤面上，以太陽能股表現較為強勢，達能、茂迪亮燈漲停；太極、碩禾、元晶也都漲逾半根停板。風電股上緯投控 8 月純益年增近 5 倍，表現亮眼，今日股價也勁揚 4.7%。

法人指出，中秋、國慶連假節前，市場觀望氣氛濃厚，台股節後仍有機會往上，但因季線反壓，短線將以維持區間震盪走勢機率較高。

