【倫元投顧】4天連假前最後一個交易日

◆盤勢分析

美股漲多休息了，今天台股卻相當硬挺，主要是今天是中秋 4 天連假前最後一個交易日，大型電金傳龍頭股成為撐盤要角，當然是 “國家隊” 的傑作，讓權值股穩住盤面、投資人好過節。

不過，大盤成交量快速萎縮，顯示大多數投資人買賣意願降低了，主要是不想在長假期間還要擔心國際盤變動，因此，今天賣壓會較大、買盤將更小，保留適度現金是必要的，畢竟國際政局難測，吃完月餅再來制定操作策略才是正途。

從盤面來看，市場資金轉向太陽能族群，因為太陽能類股跟國際盤的關聯度不大，由此可知，市場投資心態偏向保守，可惜的是昨 (週二) 日強勢的被動元件族群不能續強，由於該族群可以快速凝聚中實戶買力，顯見今天內資也休息了。

整體分析，國際環境除了中共軍演的亂數之外，目前並無其他的變數存在，美國總統大選是一個變數，但時間點還有一個月餘，加上台股該反映的利空已在股價中表現，現在正在做中期籌碼沉澱，剩下就看大內高手 (大資金內資) 何時歸隊了。(Telegram 好友: fu8899)

楊天迪 分析師

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