〈緯創賣廠予立訊〉昆山子公司重新盤點資產相互處分 處分利益估達8億元

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (30) 日代子公司昆山緯創資通 (WAKS)、昆山緯新資通(WEKS) 公告處分資產，處分利益合計約人民幣 1.9 億元(約新台幣 8 億元)，緯創表示，子公司相互處分不動產是因應未來業務發展，由於未來將把昆山緯新出售予立訊，因此進行資產盤點。

緯創公告，旗下昆山緯創資通將處分房屋、土地及在建工程給昆山緯新資通，交易金額人民幣 7.3 億元，估處分利益達人民幣 1.44 億元 (約新台幣 6.12 億元)。

同時，昆山緯新資通也公告將處分房屋及土地給昆山緯創資通，交易金額達人民幣 1.97 億元，處分利益則估 0.46 億元 (約新台幣 1.96 億元)。

緯創表示，昆山有 4 座廠區，此次子公司資產互相處分，是因應日前公告將出售旗下一座廠區 (昆山緯新資通) 給立訊，進行資產重新盤點。

緯創今年 7 月公告，將出售旗下昆山緯新資通給中國立訊集團，交易對價金額暫定為人民幣 33 億元 (約新台幣 138 億元)，交易預計今年底前完成，而緯創日前也取得立訊有價證券，達約人民幣 30 億元 (約新台幣 126 億元)，持股比達 0.81%。