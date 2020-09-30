台船衝離岸風電業務新里程碑 首艘主力風電工作船今開工

台灣首艘可用於離岸風電全迴旋大型浮吊船「Green Jade」今 (30) 日在台船 (2208-TW) 高雄造船廠開工，台船表示，Green Jade 預計 2022 年底完工，完工後將陸續投入海龍和中能離岸風場。

台船轉投資台船環海公司董事長曾國正進一步說明，Green Jade 是台灣第 1 艘本土擁有、本土建造、本土運營的主力風電工作船，規劃順利並如期開工，是台灣離岸風電產業重要的里程碑，有信心在不久的將來，可為開發商及各大風場提供最可靠、高性能的施工船舶。

台船環海去年 2 月正式成立，是台灣第一家提供離岸風場含括工程設計、採購、建造、安裝 (EPCI) 的工程統包商，由台船和外商 DEME Offshore 共同合資成立。

台船環海於去年 10 月已與「海龍離岸風電計畫」簽署台灣首宗大型統包工程計畫優先承攬商合約，11 月再陸續簽訂「中能離岸風場」水下基礎運輸與安裝工程合約，以及風機運輸與安裝優先承攬商協議。

台船表示，台船環海致力將本土能量極大化，並帶動台灣離岸風電海事工程產業在地化的發展，Green Jade 將可大幅提升台灣離岸風電工程船機設備的能量及安裝工程技術。