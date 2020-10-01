防堵川普拜登「吵鬧」辯論重演 主辦單位考慮「關麥靜音」

美國總統辯論委員會 (CPD) 週三 (30 日) 宣布將祭新招，以防堵川普和拜登「吵鬧」辯論會重演。

2020 美國總統辯論會由美國總統辯論委員會 (CPD) 主辦，美東時間週二 (29 日) 美國總統川普和民主黨候選人拜登進行首場辯論。

外界廣泛批評，兩位候選人經常在發言時相互打斷對方，辯論會混亂又失序，主持人 Chris Wallace 也加入「吵架」行列。

外媒報導，這場辯論會也讓美國人「羞愧想逃」，Google 數據顯示，美國人在川拜辯論的一小時內，關鍵詞「如何移居加拿大」搜尋量衝至頂峰。

川拜辯論會混亂又失序 (圖片：AFP)

有鑑於此，該委員會週三表示，接下來的兩場總統辯論會將設計額外的辯論結構規則。

CPD 週三發布的最新聲明寫道，昨晚辯論會明確顯示，委員會應在剩下來幾場辯論的形式上，新增額外的辯論結構規則，以確保候選人對這些問題的討論更加有序。

CPD 稱，委員會將仔細考慮將採取的變更，並將在短期內宣布這些措施。

消息人士透露，CPD 尚未就這些規則變化做出最終決定，但川普拜登若違反規定，主辦方正考慮切斷候選人麥克風的措施。

距離總統大選前還有兩場總統辯論會，下一次辯論定於 10 月 15 日在邁阿密舉行。