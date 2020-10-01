Google新品齊發：Pixel 5G新機、新智慧音箱、可遙控Chromecast
Google(GOOGL-US) 周三 (30 日) 舉行秋季新品發表會，兩款 5G 新機高階款 Pixel 5、平價版 Pixel 4a 5G 一同亮相，智慧家庭系列也增添生力軍，包括加強聲音表現的 Nest Audio 智慧音箱，以及首款可遙控的 Chromecast 影音串流播放器。
Pixel 5、Pixel 4a 5G
Google Pixel 5 起始售價為 699 美元，比去年少了 100 美元，和 iPhone 11 入門款價格相當。台灣定價已出爐，為台幣 18990 元。
Pixel 4a 5G 售價從 499 美元起，台灣定價為台幣 15990 元，螢幕比 8 月發表的 4G 中階手機 Pixel 4a 稍大，都是 Full HD(1080p) 面板，也都搭載高通的中階處理器，後者或許是 Google 得以壓低成本的主因。
Google 兩款 5G 新機主打相機鏡頭和電池續航力。Google 形容 Pixel 5 和 Pixel 4a 5G 使用的同款相機鏡頭「史上最佳」，為 16MP 超廣角後鏡頭、支援 HDR+，並透過新的夜間人像模式「夜視」(Night Sight)，提升在低光源處的拍照效果。
電池續航力方面，Google 表示這次透過軟體升級，讓手機可以待命最多 48 小時。
兩款新機周三起開放預購，最快 10 月 30 日出貨。
新版 Chromecast 和 Google TV
Google 推出新的 Google TV 整合各家串流平台，可以看到 Netflix、YouTube、Hulu、HBO Max、Peloton 等超過 6500 個 app 的影音內容，提升對戰 Roku 電視盒、亞馬遜 Fire TV 和 Apple TV 的實力。
搭配推出的新版 Chromecast 首次內建軟體和遙控器，一改之前只能從手機螢幕選擇內容的模式。遙控器設有 Google Assistant 按鍵，支援語音搜尋，上面還有 Netflix 和 YouTube 快速鍵，以及音量控制鍵。
新的 Chromecast 支援 4K 畫質和 HDR 影像，但還無法和 Google Stadia 遊戲串流服務相容。
Chromecast 售價 49.99 美元，美國周三已經上市，其他國家年底前推出。
Nest Audio 智慧音箱
Google 新智慧音箱 Nest Audio 售價 99 美元起，可與 Google Home 等 Nest 音箱連結，和前代一樣都支援 Google Assistant，預定 10 月 5 日發售，和亞馬遜最新 Echo 較勁。