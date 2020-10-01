Google新品齊發：Pixel 5G新機、新智慧音箱、可遙控Chromecast

Google(GOOGL-US) 周三 (30 日) 舉行秋季新品發表會，兩款 5G 新機高階款 Pixel 5、平價版 Pixel 4a 5G 一同亮相，智慧家庭系列也增添生力軍，包括加強聲音表現的 Nest Audio 智慧音箱，以及首款可遙控的 Chromecast 影音串流播放器。

Pixel 5、Pixel 4a 5G

Google Pixel 5 起始售價為 699 美元，比去年少了 100 美元，和 iPhone 11 入門款價格相當。台灣定價已出爐，為台幣 18990 元。

Pixel 4a 5G 售價從 499 美元起，台灣定價為台幣 15990 元，螢幕比 8 月發表的 4G 中階手機 Pixel 4a 稍大，都是 Full HD(1080p) 面板，也都搭載高通的中階處理器，後者或許是 Google 得以壓低成本的主因。

Google Pixel 5，圖取自 Google

Google 兩款 5G 新機主打相機鏡頭和電池續航力。Google 形容 Pixel 5 和 Pixel 4a 5G 使用的同款相機鏡頭「史上最佳」，為 16MP 超廣角後鏡頭、支援 HDR+，並透過新的夜間人像模式「夜視」(Night Sight)，提升在低光源處的拍照效果。

電池續航力方面，Google 表示這次透過軟體升級，讓手機可以待命最多 48 小時。

兩款新機周三起開放預購，最快 10 月 30 日出貨。

新版 Chromecast 和 Google TV

Google 推出新的 Google TV 整合各家串流平台，可以看到 Netflix、YouTube、Hulu、HBO Max、Peloton 等超過 6500 個 app 的影音內容，提升對戰 Roku 電視盒、亞馬遜 Fire TV 和 Apple TV 的實力。

搭配推出的新版 Chromecast 首次內建軟體和遙控器，一改之前只能從手機螢幕選擇內容的模式。遙控器設有 Google Assistant 按鍵，支援語音搜尋，上面還有 Netflix 和 YouTube 快速鍵，以及音量控制鍵。

新的 Chromecast 支援 4K 畫質和 HDR 影像，但還無法和 Google Stadia 遊戲串流服務相容。

Chromecast 售價 49.99 美元，美國周三已經上市，其他國家年底前推出。

新版 Chromecast 和遙控器，圖取自 Google

Nest Audio 智慧音箱

Google 新智慧音箱 Nest Audio 售價 99 美元起，可與 Google Home 等 Nest 音箱連結，和前代一樣都支援 Google Assistant，預定 10 月 5 日發售，和亞馬遜最新 Echo 較勁。