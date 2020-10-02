全球IPO狂潮再起 花花公子宣布借殼上市

《花花公子》 (PLAYBOY) 雜誌出版商的母公司 Playboy Enterprises 週四發布聲明，即將透過 SPAC 併購上市 (借殼上市)，這是事隔 9 年後 PLAYBOY 重返資本市場。

《花花公子》週四 (1 日) 宣布，將透過與 Mountain Crest 合併的方式來重新上市，此交易估值為 3.81 億美元，作為交易的一部分，Mountain Crest 將向投資者出售其 5000 萬美元的普通股。

預計該交易在 2021 年一季完成，合併後的企業由《花花公子》執行長 Ben Kohn 執掌，並將在那斯達克上市，股票代碼為「PLBY」。

受此消息影響，Mountain Crest (MCAC-US) 週四股價下滑，截稿前暫報每股 10.13 美元。

《花花公子》創辦人海夫納 (Hugh Hefner) 與私募基金 Rizvi Traverse 9 年前將該公司私有化，當時市值為 2.07 億美元，然而，隨著全球 IPO 狂潮再起，且有別以往，借殼上市已成為一種越來越受歡迎的方式，《花花公子》週四亦宣布趕搭熱潮。

1953 年美國傳奇人物、實業家海夫納 (Hugh Hefner) 創立《花花公子》成人雜誌，以女性裸照及人物專訪出名，當年 12 月創刊號以瑪麗蓮夢露為封面女郎打響名號，連美國現任總統川普都曾登上 1990 年 3 月封面。

美國現任總統川普都曾登上 1990 年 3 月封面 (圖片：亞馬遜網站)

除了裸照外，《花花公子》靠著美學、老練的氛圍介紹時尚、體育、消費、名人專訪與新聞評論皆獲各界讚賞。

然而，由於疫情對內容製作和供應鏈造成衝擊，《花花公子》2020 年春季號成為最後一期，雖然紙本停刊但網路版將持續刊載，也不定期發行紙本特別號。