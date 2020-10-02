川普新冠肺炎確診 國際油價跌幅擴大

在美國總統川普 (Donald Trump) 確診新冠肺炎 (COVID-19) 後，國際油價在週五 (2 日) 開低且跌幅近一步擴大至超過 2%。與此同時，在全球疫情持續延燒，對原油需求的擔憂持續，以及美國遲遲未對新一輪紓困方案達成協議的情況下，均對油價帶來壓力。

布蘭特原油價格下跌 2.49%，暫報每桶 39.91 美元。美國西德州中級原油 (WTI) 下跌 2.43%，暫報每桶 37.78 美元。

本週紐約期油跌幅可望超過 5%，布蘭特原油跌幅也可能將超過 4%，兩者皆可能出現連兩週週線下跌。

川普通過推特證實，他與第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump) 確診感染新冠肺炎，並將從即日起開始進行隔離。

根據統計，全球新增確診病例數已超過 3400 萬例，較上週末增加了近 200 萬例。隨著感染的加劇，部分國家正在加強限制並考慮重起封鎖，也引發了市場對燃料需求下滑的擔憂。

OANDA 高級市場分析師 Jeffrey Halley 表示：「由於人們對全球消費需求情況的擔憂以及 OPEC + 產量的增加，油價的上漲空間很有限。」

全球最大原油交易商 Vitol Group 執行委員會成員 Chris Bake 表示，由於新一波新冠肺炎疫情相關的封鎖限制，導致全球需求的復甦放緩，今年第四季油價上漲的空間恐怕很小。

Bake 表示，在進入第四季前，普遍的看法是原油需求將有所改善。但是如今「感覺上不出巨大的催化劑」，需求更加「不確定」。

Bake 說道，全球煉油市場正受到難以置信的抑制，需求疲軟，並有大量庫存。他認為，未來幾個月增加產能的計劃，可能迫使較老的煉油廠退出市場。