〈台股風向球〉川普染疫添盤勢變數 資金轉向短期避風港

中秋連假前 3 個交易日台股指數共大漲 282 點，出乎市場預期，走多的行情看來風平浪靜，卻在連假期間傳出美國總統川普確診新冠肺炎，美股四大指數周五全面走跌，又以與台股連動較大的那斯達克指數和費半指數跌幅最重，法人認為，由於美總統選舉僅剩 1 個月時間，川普病情對市場再度投下變數，不排除本周台股震盪幅度將加重，電子股首當其衝，不排除資金將先流向具防禦性質和內需表現的相關題材股。

據多家外媒報導，川普至 10 月 3 日止病況嚴重，法人說明，目前川普的競爭對手拜登尚未染疫，市場已開始討論如這場選舉延長、拜登勝選機率加大可能性，以及川普可能進一步對中國採取強硬措施以鞏固民調等，對台股都是增加變數。

未來一周恐怕行情走跌的機會多於漲，聚焦風險性資產是否出現嚴重拋售潮，主要觀察指標在美元指數。

法人認為，未來一周市場需密切關注川普病況發展以及其民調變化，法人預料，短期內防禦性資產將會更吸引部分資金駐足，包括資產、防疫、基礎建設和內需等族群。

除了川普的病情發展，10 月營收將進入密集公布期，在大盤觀望氣氛趨於濃厚下，個股表現將更為分歧，同時，大立光法說將於 10 月 8 日登場，第三季財報和第四季展望將牽動相關電子族群表現。

技術面來看，由於大盤短期均線下彎，反彈面臨重重壓力，波段低點 12149 點有望作為短線底部支撐，法人認為，經過盤整後，若多方能堅守 12200 點頸線位置，待川普染疫的不確定因素緩和後，具長期穩定成長趨勢的台股電子廠，可望再度轉強成為多頭領頭羊。