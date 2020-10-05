【新光證券】盤前分析  

◆盤勢分析

費半指數連四漲；傳政院擬釋出 2 萬公頃廢耕地，提供太陽業者架設太陽能板發電；上述消息激勵 30 日台股開高，機電、汽車、晶圓代工、電腦、光電、零組件、太陽能等族群領漲，令大盤站上 12500 點關卡，終場加權指數收在 12515.61 點，漲 47.88 點或 0.38%，成交額 1387.26 億元。OTC 指數收在 162.05 點，漲 1.53 點或 0.95%，成交額 285.48 億元。

集團股季底作帳，台幣走升，中秋節前最後交易日台股日及周線收紅，月線連二黑，季線則連二紅，MACD 柱狀體連三天負值減少，技術面逐漸往上，惟市場觀望川普及拜登首場總統辯論會表現，加上長假將至，令日量減少逾 11%。籌碼方面，三大法人同步買超，統計外資 9 月賣超逾 510 億，今年累賣逾 6866 億。美首場總統大選電視辯論會場面混亂，川普個人的稅務問題成為討論焦點，道瓊期指盤中重挫，不過台股不受影響，台經院公布，8 月製造業景氣燈號轉黃藍燈，配合蘋果即將推出新機、川普染疫或可望加速中芯、華為禁令轉單效應、政府作多、熱錢回流，上市櫃公司 9 月營收可望優於預期，預期中秋節後，台股震盪整理仍有機會重返季線，惟選股留意產品報價上漲、產業能見度高公司波段操作。