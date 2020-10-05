【中信投信】越南經濟逆勢擴張 前景閃亮

根據亞洲開發銀行 9 月最新報告，今年是亞洲新興經濟體面臨 60 年來首次衰退，但越南卻是東南亞主要經濟體中，少見經濟依舊維持擴張的，預估經濟成長率約 1.8%。報告稱越南與類似的經濟體相較，「展現堅強韌性，且中長期經濟展望正向」。境內首檔高純度越南基金 - 中國信託越南機會基金第一次追加募集獲准後，將於 10 月 5 日起重新開放新申購申請，提供國內投資人完整掌握越南崛起的投資契機。

中信投信國際投資科主管葉松炫表示，全球央行為了救經濟，紛紛降息，但越南由於防疫有成，經濟仍維持正成長，因此未展開大幅降息動作，利率至今仍維持相對高檔。根據越媒報導，越南多數中小銀行一年期定存利率仍有 8% 左右，而根據彭博資料，過去 5 年來平均股利率在 10% 以上的股票約有 80 檔左右，受惠基本面經濟復甦，今年越股的股利仍值得期待。對照金融時報報導，全球股利在今年第二季萎縮超過五分之一，減少一千多億美元，更彰顯越股的吸引力。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，受 7 月底爆發的第二波疫情影響，越南 8 月總體經濟數據略受影響，民生消費、採購經理人指數都較前月下滑，但作為越南經濟命脈的貿易數據，例如貿易順差，仍不斷刷新紀錄。

根據海關總局統計，從今年初到 9 月 15 日，貿易順差擴增至 144.6 億美元，創下歷史新高，且主要以手機、電腦、電子產品零件組為主。張晨瑋分析，由於疫情期間提倡遠端工作，對於電子產品的需求激增，而近年來電子產品已成為越南出口主力，使越南意外發了一次災難財。

張晨瑋強調，疫情雖對越南經濟造成一定程度衝擊，但危機也可能化為轉機，越南政府日前宣示要推動越南成為「世界口罩工廠」。由於越南為全球第三大紡織品出口國，具備一定程度的生產實力，境內一間紡織代工廠 TNG，截至 8 月為止已出口數百萬片口罩。就第二波疫情蔓延程度來看，越南若趁機發展醫療防護用具，也可能造就新一波商機。

越南經濟長期看好，且根據統計從 2015 年至 2019 年，越南企業每股盈餘的複合成長率逼近 10%，意味其成長動能強勁，然新興經濟體波動較大，建議投資人不妨將其作為衛星配置，以定期定額方式布局。

本基金經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站 (www.ctbcinvestments.com) 及公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本資料所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見仍可能有脫漏或錯誤之處，本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性；或因市場環境變化已有變更，投資標的之價格與收益亦將隨時變動，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議，不應將本資料內容引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。本基金包含新臺幣、美元計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

本基金主要投資於越南股票，受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接，因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段，其市值及交易量甚小，且本基金因外國投資者之身分，對某些特定證券有持股限制，可能面臨較高之流動性風險。本基金可能面臨之風險包含：類股過度集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、法令環境變動之風險、循滬港通及深港通機制投資大陸地區股票之相關風險及其他投資風險等，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。