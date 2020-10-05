〈高啟全離開紫光〉傳攜手辛耘搶食晶圓再生市場

台灣 DRAM 教父高啟全 10 月起正式卸下紫光集團全球執行副總裁職務，市場傳，高啟全下一步將與辛耘 (3583-TW) 合作，在湖北黃石投資興建 12 吋再生晶圓廠，搶食中國再生晶圓商機。

高啟全離開紫光後，向媒體透露「之後要做自己的事，現在不方便多說，到時大家就知道了」；業界傳出，高啟全將持續在中國佈局半導體事業，並與辛耘聯手合作建置再生晶圓廠，最快預計 2021 下半年量產。

辛耘去年年中公告，將赴中國設置晶圓再生廠，初期投資金額為人民幣 1 億元，也與業界傳言不謀而合。

從全球再生晶圓市場來看，前四大業者包括日廠 RS Technologies，台廠昇陽半 (8028-TW)、中砂 (1560-TW) 與辛耘等，無一為中國業者，但隨著中國晶圓廠產能陸續開出，再生晶圓需求穩定增長，中國卻沒有自主量產的能力，因此被高啟全認為有潛力發展的產業。

事實上，中國另一家業者協鑫集成 8 月就曾公告，將募資不超過人民幣 42 億元，折合新台幣約 176.9 億元，投資 12 吋再生晶圓領域，期望成為中國國內自主量產再生晶圓的業者，未來再生晶圓市占版圖如何變動，也引起市場關注。

辛耘今日受此消息激勵，盤中大漲直逼漲停板，達 61.5 元