勞動基金連2月收益轉正 前8月賺771.4億元

全球股債市場回溫，推升勞動基金績效連續兩個月繳出正收益成績單。根據勞動基金運用局公布，8 月投資收益 489.5 億元，累積前 8 月評價後收益數共 771.4 億元，收益率 1.81%。

進一步分析各基金收益率，其中攸關勞工退休金的新、舊勞退基金收益數分別為 369 億元、170.4 億元，收益率分別為 1.47%、1.98%；勞工保險基金收益率 2.97%，就保基金收益率 0.74%、職災保護專款收益率 0.56%、積欠工資墊償基金收益率 2.51%。另外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為 3, 收益數 109.8 億元，收益率 3.05%。

在基金規模部分，整體勞動基金總規模 4 兆 4583 億元，其中新制勞退基金規模高達 2 兆 6307 億元，舊制勞退基金規模 8998 億元；勞保基金規模 7681 億元，就保基金規模 1354 億元，職災保護專款規模 107 億元，積欠工資墊償基金規模 136 億元。

勞金局表示，儘管新冠肺炎全球確診人數持續攀升，但隨著各國防疫經驗累積，大規模解除封鎖，嘗試在鬆綁防疫措施重振經濟和控制疫情之間取得平衡，加以各國推出大規模刺激措施、調降利率與疫苗試驗取得進展下，推升整體股票市場表現回升。

展望後市，勞金局指出，在疫苗上市前，預期疫情對經濟影響仍在，但考量全球主要經濟體均祭出大規模寬鬆貨幣與財政政策，以延續景氣回溫趨勢，未來仍需關注全球疫情發展、疫苗藥物研發進度、英國脫歐風險及美中緊張關係等因素展。