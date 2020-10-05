【中信投信】外資回頭捧台股 越股喜迎經濟回春

上週新興亞股除泰國、印尼外，幾乎全面跌深反彈，近一個月表現相當強勢的越南股市，亦持續繳出紅盤。台股上周僅開盤三天，但吸引的外資淨流入稱冠新興亞股，獲 5 億美元；近期全球股市波動加劇，越股由於總體經濟指標轉好，成為少數連兩周上漲的市場。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，本周市場最大變數便是川普確診新冠疫情，雖然目前病況發展看似樂觀，市場表現也頗冷靜，不僅恐慌指數未出現大幅震盪，美債殖利率也僅微升，而且美國製造業採購經理人指數上升，經濟仍維持復甦步調。

周俊宏認指出，10 月最新民調仍由拜登維持領先，但川普確診可能影響選情。過去英國、巴西首相確診後，激發民眾同情心，支持率反向上升，同樣效應也可能發生在美國。而市場最擔心的並非僅僅是共和、民主何者出線，而是不確定性上升，川普確診加上本次通訊投票導致開票時間拉長，甚至不排除可能重新計票，接下來市場仍將維持高檔震盪。

周俊宏認為，中芯通訊確認遭美國封殺，不論就疫情發展，中美貿易戰的演變，都有利台灣半導體產業拓展版圖，長期來說，看好半導體業類股；除此之外，汽車產業、遠距工作、戶外運動類股亦各有亮點。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，根據 9 月最新越南政府月會報告，若第四季出口動能強勁，財政支出力道皆維持強勁，且疫情持續受控，總理阮春福預期今年經濟成長率可望高達 2.5% 到 3%。截至上周日，越南已連續 31 天未出現社區感染。

張晨瑋分析，9 月越南製造業採購經理人指數重回擴張，這是自 7 月底爆發第二波疫情後，指數首度站回榮枯線以上，而且指數數值是東南亞國協中最高。總體經濟指標回春，帶動股市成交量上升，推動越股近期漲幅。越南經濟雖長期向上，但波動較大，建議投資者可定期定期把握越股發展契機。

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