威剛Q3營收85.98億元創兩年高 Q4 DRAM價格估持穩

威剛 (3260-TW) 今 (5) 日公告 9 月營收 32 億元，月增 19.31%，年增 52.63%，第三季合併營收 85.98 億元，季增 15.69%，年增 32.78%，累計前 9 月營收 232.68 億元，年增 25.81%；威剛表示，第二大產品線固態硬碟(SSD)9 月營收首度突破 10 億元大關，達 11.48 億元，帶動 9 月、第三季營收分別寫下 25 個月、兩年高。

威剛指出，由於記憶體現貨價格止跌回升，加上客戶需求持續熱絡，第三季營收創兩年高，預計第四季記憶體價格跌幅可望再收斂，DRAM 價格更有機會持穩本季。

威剛表示，儘管第三季記憶體價格及市場需求仍受疫情干擾，但公司營收及出貨量不減反增，優於同業表現，業績也創兩年來新高，顯現公司長期經營客戶關係、全球通路及電子商務布局效益。

展望後市，威剛認為，記憶體產業新增產能有限，加上各家新款 5G 手機與新一代遊戲主機陸續上市，第四季記憶體價格走勢將優於預期，不僅跌幅可望再收斂，DRAM 價格更有機會持穩發展。

威剛前 9 月 DRAM 占營收貢獻比重 46.78%，SSD 營收貢獻為 32.77%，記憶卡、隨身碟及其他產品 20.45%；第三季營收結構，DRAM 比重 43.77%，SSD 比重 34.36%，記憶卡、隨身碟及其他產品 21.87%。