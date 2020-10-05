信邦9月營收首破20億元 Q3、前9月同刷新高

連接線大廠信邦 (3023-TW) 今 (5) 日公告 9 月營收，在四大產品線同步成長下，月營收 20.53 億元，單月首度突破 20 億元創新高，月增 4.7%、年增 20.19%；第三季營收 59.23 億元，季增 10.85%、年增 15.77%；累計前三季營收 157.79 億元，年增 12.22%，均創新高。

信邦 9 月營收連續 6 個月改寫單月高點，公司主管指出，除了中國十一假期提前出貨外，醫療及健康照護、汽車、綠能及工業應用等產業需求，也是推升業績續強主因。

信邦表示，醫療及健康照護產業因疫情因素，呼吸機需求量增，月增 11.55%；汽車產業因電動車及傳統汽車需求回溫，月增 17.27%；綠能產業因太陽能微逆變器直流電與交流電，及風能發電機之連接線組需求增加，月增 8.11%；工業應用月增 3.22%。

以信邦五大產業前 9 月年增狀況來看，醫療及健康照護產業成長 21.57%、汽車產業成長 1.18%、綠能及節能產業成長 20.51%、工業應用產業成長 8.71%、通訊及電子週邊產業成長 7.43%。

若以五大產業營收占比來看，綠能及節能產業佔 30.17%；工業應用產業佔 27.17%；通訊及電子週邊產業佔合併營收 25.34%；醫療及健康照護產業佔 9.79%；汽車產業佔 7.53%；而以產品別來看，連接線組佔 76.18%、連接器及零組件佔 23.82%。