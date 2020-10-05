軒郁承銷價96.9元 抽中一張賺逾5萬元

軒郁 (6703-TE) 今 (5) 日辦理上巿普通股承銷，採競拍及公開申購方式辦理，公開申購價為 96.9 元，以今日興櫃收盤價 150 元計算，抽中一張現賺 5.3 萬元。

軒郁此次競拍 2040 張、公開申購張數 757 張，參與競拍的合格標單共有 3256 筆，最低得標價為 123 元、最高 200 元，公開申購價訂為 96.9 元，並將於 10 月 7 日至 12 日辦理公開申購，10 月 14 日公開抽籤。

軒郁預計 10 月下旬掛牌上櫃，總經理楊尚軒日前表示，實體通路人流、業績已恢復至疫情前 50% 以上，電商平台將迎來雙 11、雙 12 銷售檔期，營運看增，法人看好，下半年為銷售旺季，第 4 季可望登全年營運高峰。

從軒郁營收比重來看，去年線上、線下各占 50%；今年受惠疫情，電商需求爆發，第 2 季線上營收比重提升至 66%、線下占 34%。

軒郁近年積極拓展東南亞市場，以跨競電商形式打入泰國、越南、馬來西亞、印尼等國家，目前占整體營收比重約 20%，楊尚軒指出，疫情使得多數東南亞國家尚未解封，消費者持續透過電商平台消費，看好後續營收將持續放大。