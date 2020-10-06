川普確診後 資金流向哪些族群

受醫療保護層級最高的美國總統川普都確診新冠肺炎，可見疫情仍然相當嚴峻，疫情相關題材將延續到明年。萬寶投顧分析師王榮旭估計，台股 10 月份行情，除了防疫概念，連動美股受大選變數影響，大盤將量縮整理，暫時在半年線 11850 到 13000 點區間震盪，個股表現為主。

本週陸續公佈 9 月營收，第三季財報將略見雛形，業績股也會領先大盤走出反攻行情。萬寶投顧分析師王榮旭表示，前期專欄看好 NB、PC 相關零組件，就是著眼遠距商機及宅經濟，加上新的 CPU 及 GPU 上市帶動換機潮，相關廠商這次並未擴產，以一次性需求視之，明年經濟更加回升時，需求可望更勝今年。

9 月營收創新高的圓剛 (2417-TW)、鈺太 (6679-TW) 和偉詮電 (2436-TW)，清一色是 NB、PC 零組件，其中圓剛 (2417-TW) 更是連續三個月寫新猷，獲利也是節節攀升，7 月 EPS 1.08 元、8 月成長至 1.31 元；9 月營收較 8 月大增 21%。

理論上，9 月的 EPS 會高於 8 月，估計圓剛第三季的單季 EPS 從 3 元起跳，甚至更高，全年 EPS 達 6~7 元。圓剛這一波股價從 85.4 元跌回 60 元以下，修正近三成，本益比也回到 10 倍以下，對於中長線資金極具吸引力。

此外，NB、PC 相關零組件如曜越 (3540-TW)、僑威 (3078)、雙鴻 (3324-TW) 及欣興 (3037-TW) 全都沒有跌破季線，整理姿態比大盤強很多，是下一波行情的領頭羊，其中雙鴻更是幾乎已回到前一波高點，蓄勢再創新高。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，這波只有極少數個股領先大盤創高，例如聯電 (2303-TW) 股價仍創高就是多頭。我在前期欄提醒讀者，短線跌深的貨櫃輪如長榮 (2603-TW) 股價從 19.9 元拉回到 14.8 元，跌破每股淨值 14.9 元，並不合理。

受惠運價上漲，長榮 9 月營收挑戰新高，估計第三季的 EPS 可逾 1.2 元，全年 EPS 上看到 2.2 元，本益比修正到只剩下 7~8 倍，不僅守住季線也領先大盤，連續 5 個交易日不再破底，估計也開始展開反彈。

同族群的萬海 (2615-TW) 已經領先突破，創下波段新高。萬海是貨櫃輪獲利王，估計全年 EPS 2.7~3.2 元，萬海股價大漲，長榮及陽明 (2609-TW) 具有領頭示範的味道。

另一方面，原物料如台達化 (1309-TW)、台聚 (1304-TW)、國喬 (1312-TW) 皆受惠產品漲價效應，財報也可望繳出好成績。

乳膠相關的南帝 (2108-TW)、申豐 (6582-TW) 受惠產品報價上漲，南帝也領先大盤創高。值得注意的是，疫情使乳膠手套需求暴增，原料供需吃緊，第三季漲價動能強勁，使得價格與原料價差創下近年新高，估計全年 EPS 上看 4.5~5 元，本益比約僅 10~12 倍，後市看好。更多潛力股的分析會在 Line 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 與讀者分享。

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