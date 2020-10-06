【群益期貨老爹觀點】未來誰入主白宫 政策變動如何影響市場

民主黨有關新一輪刺激方案的規模從之前 3 兆，現在已經降到 2.2 兆，共和黨現在提到到 1.6 兆，雙方差距逐步在收斂區間，導致市場認為共和黨和民主黨有機會通過新一輪的紓困方案，比較新的新聞，參議院現在有三名共和黨黨員確診新冠肺炎，因此宣布休會到 10/19，哪怕眾議院通過法案，到了參議院這關因為沒開會，要到 10/19 才開會，代表這件事短期內還是解決不了，市場關注的是到底選前還是選後才會通過紓困案，看起來變數還很多。

老爹解讀：這像買賣房子一樣，民主黨開價 2.2 兆美元，壓根認為共和黨是不會買帳的，而民主黨也不想在選前替川普抬轎，若是眾議院通過民主黨的版本，到了參議院，共和黨還能通過，那至少這筆帳或功可以記在民主黨身上，不算失分，但共和黨盤算的是民主黨現在提 2.2 兆的「福袋」，如果共和黨拒絕了，應該只會扣分不會加分，所以能閃則閃，能拖就拖，現在找了個好藉口，「三個參議員確診」，參議院休會到 10/19，離選舉日就不遠了，「拖」字訣，可能會使得新一輪刺激計劃延到選後才有可能實現了。

紓困計劃上，美國 GDP 近 20 兆美元 (受疫情的影響有所回落，用 20 兆美元來估，故事比較好講)，民主黨提出 2.2 兆美元的刺激計劃，可以想像成 A 一年賺 200 萬，刷卡刷 20 萬 (以未來的信用來應付現在的支出的道理是相同的，比率是 10%，若是十年債則是十年攤還)，今年疫情大爆發時，3 月底的救市方案，就已刷了美國一年 GDP 約當 10% 的信用，現在民主黨佔多數的眾議院提 2.2 兆美元的計劃，再刷 10% 信用。

老爹觀點：談救市方案基本上川普和拜登最大的差別在減稅與加稅。

若是拜登當選會加稅，高盛的想法是加稅會對企業獲利影響 - 12%，眾議院提出的財政擴張計劃是 10%，合計仍為負的影響共和黨的版本規模比較小，主要是因為川普實施的是減稅政策。

未來誰入主白宫，政策的變動如何對市場產生影響，要同時考慮正反兩面的訊息，舉個例子，這次疫情從 2、3 月行情大跌，之後指數還創新高，很多人到現在應該都還無法接受這個「事實」，老爹用簡單的數學來理解一下，疫情對美國 GDP 的衝擊約 6~7%，但撒錢撒的是 10%，想想看有沒有道理。

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