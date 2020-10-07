需求反彈要等10年後 波音下修未來10年全球客機交付預期

新冠肺炎 (COVID-19) 引發的需求動盪久久無法平息，波音 (BA-US) 週二 (6 日) 下修未來 10 年的全球客機交付預期，並預估需求將隨著新技術發展，自 2030 年代起反彈。

波音預估，未來 10 年，全球商用飛機需求將達 18,350 架，較 1 年前預期下滑 11%，市場總價值將達 2.9 兆美元。

隨著新機型和技術發展，波音預期，全球客機交付量將會在 2030 年代反彈，並在 2039 年達到 43,110 架，較去年預期減少 2%，其中四分之三將用於短程航線的單走道噴射機。

受此消息影響，波音 (BA-US) 在週二 (6 日) 美股盤中下挫逾 3%。

波音股價日線圖 (圖：Investing.com)

就單走道客機市場來看，波音預計，未來市場需求將轉向 737 Max 8，其機艙座位約 160 至 180 個。因曾在 2018 和 2019 年造成兩起墜機事故，737 Max 8 自 2019 年 3 月停飛，禁飛令即將在未來數月內解除。

至於雙走道客機銷售，波音表示，未來將會把銷售重點將放在中型客機，尤其是在未來 5 到 10 年內，最新型號的波音 777X 因容量較為龐大，需求復甦恐最緩慢。

波音商業行銷副總 Darren Hulst 表示：「航空業以前也曾面臨挑戰，從比較的角度來看，毫無疑問地，近期的挑戰肯定更大。」Hulst 表示，與短程的國內航線相比，長途旅行需求恐需耗費更長時間恢復。

在疫情最嚴峻的時候，全球噴射客機機隊中，約有三分之二的客機被迫停留在機場滑行道和倉庫，即使在 6 月和 7 月疫情短暫緩和時，每週有約 500 架重返天際，如今復甦勢頭已陷入停滯。

展望未來，隨著環保意識抬頭，Hulst 認為航空公司將尋求更環保、更節能的飛機型號來取代老式客機。