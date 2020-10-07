【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 聯準會（Fed）主席鮑威爾再次警告，如果沒有額外財政刺激措施的支持，經濟復甦將疲軟，另外，周二美股尾盤時段，川普指出已指示白宮代表暫停與民主黨談判新的紓困協議，終場四大指數全面下跌，跌幅介在 0.63%~1.57% 之間，台積電 ADR 則下跌 1.68%。

2. 周二台股向上開高，權值指標股 2330 台積電領軍向上，發揮提振市場信心的效果，整體市場買盤力道具有延續性，周二加權指數終場上漲 155.95 點，收在 12,704.23 點，漲幅為 1.24%，收復月線關卡，成交金額為 1641.42 億元，籌碼方面，周二三大法人合計買超 118.35 億元：外資買超 99.88 億元、投信買超 4.11 億元、自營商買超 14.36 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周二大盤呈現價漲量增格局，有利多方，後續價漲仍須量增、價跌須量縮，多方結構方紮實。

（2）、均線 : 指數周二收復月線 (約 12,641 點)，目前下檔以 5 日線附近位置(約 12,540 點) 作為短線支撐。

（3）、技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉、且 K 值站上 50 之上，短線上格局較有利多方。

4. 櫃買指數周二終場上漲 0.98%，收在 164.42 點，目前膠著於季線附近，短線上須能攻上季線並且站穩，方能確認中期趨勢轉為多方格局。

5. 觀盤重點：海外疫情可能再度爆發、美國總統大選，為目前主要的不確定因素，現階段大原則仍是避開法人賣超，短、中、長期均線下彎反壓之個股，另外，9 月份營收陸續公告，建議投資人審視手中持股基本面變化，選股方面，除了具成長性的蘋概、網通、散熱族群、較不受匯損干擾的內需餐飲、營建、鋼鐵產業，我們認為亦可留意。

6. 蘋果週二 (6 日) 已正式寄出邀請函，第二次的秋季特別發表將訂在當地時間 10/13 上午 10 點 (台灣時間 10/14 凌晨 1 時)，果迷期待許久的 iPhone 12 5G 新機預期將在本次發表會登場。

7.PA 指標廠 2455 全新 9 月營收 2.2 億元，月增 5.81％、年增 1.4％，扭轉連五個月年減態勢，進入手機市場旺季，全新已通過美系 IC 設計大廠認證、下半年起少量出貨，另加上 5G 基站佈建持續，下半年業績展望正向。

8. 受惠美系客戶開始拉貨，筆電需求持續強勁，以及歐美解封之後，二輪電動車需求明顯成長，電池模組龍頭 6121 新普 9 月單月營收以 86.23 億元創下單月新高紀錄，展望後勢，在下游筆電廠能見度延長至明年第一季的背景下，新普內部對第四季營運展望樂觀。

