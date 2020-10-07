全台首見車位讓利 台中西區「大通大美」開案狂賣8成

台中房市熱翻天，小資買房更要精打細算！北部「都更推手」大通地產首進台中精華地段推案，打造西區第一座危老都更建築地標「大通大美」，開賣前即吸引超過 200 組客戶下訂預約，該案首創 85 折回饋讓利給首波客戶，車位還不分區一律讓利 80 萬，震撼業界，該案於 9 月 27 日正式公開，首日熱銷突破 8 成，公開現場熱鬧滾滾。

負責代銷此案的上揚國際台中營業一處總經理楊濬輔表示，「多頭房市，購屋族錢要花在刀口上」，透過嶄新讓利模式，要讓首購菁英不只買得起，更要買得心滿意足。

他指出，該案未收第二順位，昨邀請超過 300 組預約下訂客戶至林酒店參加 VIP 公開茶會，並邀來風水大師詹惟中、名嘴許聖梅進行 talk show，隨後公開銷售價格，該案開價每坪 42-46 萬，當日簽約客戶每坪降價 5 萬元，相當於房價打 85 折，此外，全台市場從不讓利的車位價格，當日也祭出現折 80 萬的顛覆性折扣。

價格一公開、現場一片沸騰，購屋族將簽約櫃檯擠爆，大排長龍進行簽約手續，上揚國際指出，公開會上先提供客戶草約，客戶只要回到接待中心正式簽約完畢，還會有簽約禮，顛覆傳統的銷售奇策，為大通地產台中首發案打響名號。

「大通大美」位居西區美術館生活圈，大通地產花 10 年悉心整合土地，以善為本的理念、終於成就這處難得的人文沃土，為打造首購菁英都買得起的好房子，捨棄中大坪數的豪宅規劃，打造西區最美 2 至 3 房，加上「大通大美」正臨地下化捷運藍線 B12 計畫站，捷運首席三捷串連優勢十足，不因高架影響景觀與房價，完美擁抱捷運宅優點。

「大通大美」為傲視西區超高層建築地標，在建築外觀上運用有機造型，打造充滿生命力的植森樹穴，結合 22 層高樓層銀級綠建築規劃，一至四樓有種類豐富的度假設施，透過秘道小徑、休閒茶亭，打造台灣大道邊暖心秘境。

建材上，精選全球第一防霾紗窗 POLL-TEX、醫療級空氣品質的自動感測恆溫恆濕 ProCozy 吊隱式除濕機、降噪零甲醛綠建材富麗卡扣木地板、微米級抗菌銀離子青葉乳膠漆、德國 BWT 淨水設備、YKK AP 氣密窗、德國 BOSCH 廚具、HANSGROHE 衛浴等，健康建材、奢華精品標配，為菁英首購訂製豪宅等級人生。

「大通大美」基本資料

投資興建：大通地產

建築設計：周劍平建築師事務所

產品規劃：26~39 坪、2~3 房

接待中心：台中市西區五權西路 中美街口

基地位置：台中市西區台灣大道二段 1 號 (五權路口)

貴賓專線：04-23767838

個案官網：https://dm.know.house/

「大通大美」新案公開，首日即創下熱銷 8 成的好成績，購屋族持預約單排隊簽約。（圖 / 業者提供）

大通地產打造台中西區第一座危老都更建築地標「大通大美」，此為 3D 外觀示意圖。（圖 / 業者提供）