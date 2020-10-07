中國人行推行數位人民幣 最快2022年上路

在韓國央行周三 (7 日) 宣布明年起開始測試虛擬貨幣之際，中國人行耗時六年研究的虛擬貨幣 (DCEP) 在經過一連串實際測試後，外界預估最快可望在 2022 年問市。

中國人行發行的 DCEP 可簡單說就是將人民幣數位化，並將數位貨幣和電子支付工具結合起來，目標是替代一部分法定貨幣。

中國人行數字貨幣研究所所長穆長春表示，數位貨幣的功能和屬性跟紙鈔完全一樣，只不過它的形態是數位化。中國官媒報導也指出數位人民幣的目的是為了替換掉部分紙鈔，與市面上流通的人民幣等值兌換，並不會增加貨幣總數量。

而 DCEP 除了可帶來一般電子支付的便利外，「雙離線」技術是一大亮點，意即就算手機在沒有網路訊號之下，收付雙方面還是能進行交易。

穆長春描述只要兩支手機上均設有數位人民幣的數位錢包，有沒有網路都不重要，只需將兩個手機「碰一碰」，就能把一個人數位錢包裡的數位貨幣轉給另一個人。

另一方面，與一般電子支付工具不同的是，DCEP 不用與傳統銀行帳戶綁定，使用方式如用紙鈔消費一樣，只要在不違法的情況下，都能滿足消費者匿名的需求，同時也打破不同支付工具不能相互轉帳的限制。

由於中國民眾早已習慣電子支付的交易方式，預計 DCEP 推出後不會產生太大適應性的問題。

此外，穆長春強調中國政府推出 DCEP 目的並不是要取代支付寶與微信，同時 DCEP 的推出也不會影響兩者應用。

只是業界仍保守看待人行說法，一旦 DCEP 未來越來越深入民眾生活圈，且達到一定的規模，市場自然會選擇最合適的支付方式，到時支付寶與微信能否有足夠生存空間是未知數。

(圖片: AFP)

除了中、韓央行針對推出虛擬貨幣態度較為積極外，歐洲方面的態度也是較為正面，不光是歐洲央行抱持樂觀看法，歐洲金融業也表達全力配合測試的意願。

美國方面則是由 Accenture 領頭研究央行發行虛擬貨幣的可行性，其項目負責人 David Treat 表示，一旦項目得到核准啟動，美國將可迅速進入央行虛擬貨幣試點。

相較於上述國家，日本央行則是相對較為消極，其總裁黑田東彥表示暫無發行虛擬貨幣的計劃，但會持續研究虛擬貨幣。

