由田9月營收2.83億元創21個月來新高 年增3成

AOI 設備廠由田科技 (3455-TW) 今（7）日公告 9 月營收達 2.83 億元，創 21 個月來新高，月增 9.65%，年增 32.58%，主要受惠面板業景氣谷底已過，以及新開發的半導體、PCB 檢測設備等漸收成效，營收加溫也有助下半年業績恢復。

由田第三季營收 7.65 億元，創 7 季以來新高，季增 56.02%，年增 11.86%，前 9 月營收為 14.99 億元，年減 24%。

由田今年以來營收逐步走穩，第四季為傳統設備業旺季，後市營運展望樂觀，營運估將優於第三季。

由田 2020 年積極調整產品線及優化毛利率，上半年雖受疫情影響，客戶拉貨力道稍有減緩，但隨疫情趨穩、5G 帶動高階載板需求、加上面板谷底已過，下半年業績持穩。

受惠 5G 基地台、高階手機、天線軟板、真藍芽無線耳機 (TWS)、及相關終端應用增溫，由田載板及軟板檢測設備需求暢旺，2020 年來自 PCB 設備業務營收較去年可望倍增，由田原營收重點面板檢測設備，今年受擴廠潮暫緩影響，但仍掌握今年中國主要面板廠新設備採購與升級需求，並趁此機會優化毛利率。

由田主管表示，提早佈局半導體檢測、COF 檢測及 AI 智能軟體等新型態需求，產品線涵蓋完整，今年起陸續在客戶端進行測試與出貨，可望成為下一波成長動能。同時，由田逐步恢復大陸營收推進動能與人力派駐，今年下半年營收及獲利成長可期，全年毛利率可望較去年持續提升。

由田 2020 年上半年稅後純益 1395 萬元，每股純益爲 0.23 元。