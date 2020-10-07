聯詠Q3營收220.01億元飛越財測高標 寫三個新紀錄

驅動晶片大廠聯詠 (3034-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收 79.74 億元，月增 9.48%，年增 42.04%，第三季營收 220.01 億元，季增 18.22%，年增 32.58%，累計前三季營收 575.03 億元，年增 20.18%；受惠驅動晶片、系統單晶片 (SOC) 需求強勁，聯詠連兩季營收超出財測高標，改寫 9 月、第三季、前三季營收新高。

聯詠原先預期，第三季營收將達 200-206 億元，季增 7-11%、年增 20-24%，但從實際營收 220 億元來看，顯現驅動晶片、系統單晶片需求皆較預期強勁；9 月營收驅動晶片業績達 52.29 億元，SOC 達 27.44 億元。

展望後市，外資看好，隨著 OPPO、小米為搶佔華為市占，擴大對小尺寸驅動晶片的下單力道，有助彌補華為營收缺口，加上大尺寸面板驅動晶片需求強勁，以及晶圓代工價格調漲，預計聯詠第四季營收僅季減個位數，甚至有機會較第三季成長。

外資也認為，儘管聯詠安防監控單晶片運算能力不如海思，但相較其他供應商，仍是高階市場不錯的選項，看好聯詠在安防監控的市占率從目前的 5%，提升至明年的 10%，2022 年更上看 16-19%，貢獻當年營收 10%。