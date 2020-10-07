疫後商機熱絡 松翰、盛群Q3營收雙寫新高 凌通創三年高
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松翰 (5471-TW)、盛群 (6202-TW)、凌通(4952-TW) 今(7) 日均公告第三季營收，分別達 15.3 億、15.06 億、8.55 億元；受惠測溫槍需求續強，加上消費性 MCU、影像控制晶片出貨暢旺，松翰、盛群第三季營收雙創高，凌通也寫三年高。
隨著人類開始與疫情共處，消費性電子需求陸續回溫，加上疫後相關商機大爆發，包括額溫槍、外接式 USB CAM 等，都推升 MCU 廠第三季淡季不淡，甚至優於第二季。
松翰 9 月營收 5.69 億元，月增 13.72%，年增 118.85%，第三季營收 15.3 億元，季增 2.61%，年增 81.07%，累計前三季營收 38.56 億元，月增 60.95%；松翰近期隨著多媒體影像控制切入筆電大廠，加上額溫槍出貨動能延續，9 月、第三季、前三季營收皆創高。
盛群 9 月營收 5.36 億元，月增 11.11%，年增 54.06%，第三季營收 15.06 億元，季增 5.91%，年增 34.34%，累計前三季營收 39.59 億元，年增 17.71%；盛群則受惠疫情帶動，健康量測產品包括額溫槍、快速體溫計、血脂器與血氧儀等晶片出貨暢旺，加上安防、BLDC 需求增加，營收也寫三高。
凌通 9 月營收 3.01 億元，月增 6.65%，年增 46.04%，第三季營收 8.55 億元，季增 14.92%，年增 19.92%，累計前三季營收 20.71 億元，年增 1.09%；凌通則因行車紀錄器需求回溫，加上切入新的電動車馬達新客戶，第三季營收改寫近三年新高。