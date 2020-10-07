射頻晶片需求旺 立積、宏觀Q3營收雙寫新高

射頻晶片廠立積 (4968-TW)、宏觀 (6568-TW) 今 (7) 日公告第三季營收，分別達 16.84 億、3.47 億元，受惠 WiFi 6 FEM(射頻前端模組)、電視接收晶片需求暢旺，雙雙改寫新高，其中，立積 9 月營收更改寫連五高，凸顯營運受華為禁令影響有限。

立積 9 月營收 6.04 億元，月增 9.49%，年增 112.85%，第三季營收 16.84 億元，季增 40.8%，年增 104%，累計前三季營收 37.11 億元，年增 93.72%；宏觀 9 月營收 1.24 億元，月減 5.47%，年增 31.81%，第三季營收 3.47 億元，季增 110%，年增 15.67%，累計前三季營收 7.43 億元，年減 14.38%。

立積先前表示，所有產品都是自主研發，並未使用美國技術，因此不受禁令影響，看好下半年仍可穩定出貨，本身也已採取多平台發展策略外，包含跟高通 (QCOM-US)、博通 (AVGO-US)、聯發科 (2454-TW)、瑞昱 (2379-TW) 合作，持續擴大市占率。

立積也因運營商、各國政府持續拓展頻寬，WiFi 5、6 訂單供不應求，為因應客戶需求，第三季測試產能已新增 15 台，隨著新機台到位，可望滿足客戶後續需求。

宏觀為高階寬帶射頻技術業者，近期隨著電視、機上盒與衛星業績重回旺季水準，加上光纖業績持續成長，第三季營收也改寫歷史新高。