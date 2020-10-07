Yahoo電商推手 鄒開蓮年底將告別Verizon Media

Verizon Media 今 (7) 日表示，國際事業董事總經理鄒開蓮將在年底卸下現職，並在明年受聘為 Verizon Media 策略顧問，對此，Verizon Media 表示，感謝鄒開蓮在過去 20 年對台灣及國際市場做出的貢獻，未來將持續借重鄒開蓮經驗推動企業營運。

鄒開蓮是在 2000 年加入 Yahoo 擔任台灣總經理，期間成功領導 Yahoo 併購奇摩與興奇科技，讓 Yahoo 奇摩成為當時台灣最大入口網站，也開創電子商務新里程碑，2010 年鄒開蓮升任為 Yahoo 亞太區最高主管，負責日本、韓國、台灣等亞太地區，執掌媒體內容、數位廣告、電子商務等業務。

隨著 Yahoo 併入美國電信公司 Verizon (VZ-US) 後，鄒開蓮在 2018 年升任 Verizon Media 國際事業董事總經理，主掌全球除美加外的市場營運，也持續引領台灣人才邁向國際市場，促動多項重大進展，包括在台設立國際及全球電子商務產品研發中心等。

鄒開蓮也曾擔任 AAMA 台北搖籃計畫導師，輔導台灣新創公司成長，長期致力於推動女性職涯與領導力發展、投入弱勢關懷，鄒開蓮目前擔任台灣世界展望會董事長、台灣女董協會理事。