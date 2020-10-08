花旗內部涉多項缺失 遭美監管機構開罰4億美元

聯準會和美國貨幣審計辦公室 (OCC) 周三 (7 日) 表示，花旗集團 (Citigroup) (C-US) 長年存在風險管理問題，多次警告仍無用，花旗已同意支付 4 億美元罰款，並需制定改善計畫，這可能限制未來花旗在併購和人事方面的決策權。

OCC 表示，花旗在企業業務風險管理、法令遵循風險 (Compliance Risk) 管理計畫、內部控制，以及符合銀行規模、複雜程度與風險狀況的數據治理計畫這幾個部分，長年來一直未能良好實行和維護，要求花旗需盡快糾正這些內部缺失。

對此，花旗透過聲明表示，對於未達到監管機構預期感到失望，目前正針對項目進行「重大補救」。

OCC 的命令讓主管機關有權否決花旗任何新的大筆收購案，且花旗只能在必要情況下調整高層人事和董事會。

此次的裁罰主要源自於八月份花旗因內部問題誤把 9 億美元轉給化妝品企業露華濃 (Revlon)(REV-US) 的債權人，隨後即遭監管機構再度介入調查，目前花旗正在對拒絕退還款項的貸方採取法律行動。

而此事件爆發後，原本擔任花旗執行長 Mike Corbat 宣布提前退休，花旗也對內部系統追加 10 億美元投資。

明年即將就任花旗執行長的 Jane Fraser 也強調，改善風險和控制系統是當務之急，未來花旗將在基礎設施、風險管理和內部控制方面進行投資，以確保銀行以安全且合理的方式營運。

監管機構表示，花旗多年來一直未能解決營運隱憂，一些問題甚至可以追溯到 2013 年，而花旗也非首次遭開罰，該銀行曾因違反居住公平正義、洪水保險法條以及可保留抵押品贖回期限權等條例，前後遭罰共 7000 萬美元。