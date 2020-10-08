盤前財經大事搶先讀2020年10月08日

今日操盤前瞻

股東會：寶島極

法說會：光磊

最新！川普政府考慮對螞蟻集團、騰訊支付系統祭出限制

繼華為、TikTok 之後，美中煙硝再起！《彭博社》週三 (7 日) 報導，美中關係再現火藥味，川普政府正考慮對螞蟻集團和騰訊微信支付平台祭出限制，以防堵其威脅美國國家安全。閱讀全文...

疫情陰霾未散 玉山金前 9 月獲利縮水 1 成 每股稅後純益 1.11 元

疫情與降息陰霾未散，玉山金控 (2884-TW) 前 9 月稅後純益 12.03 億元，較去年同期大減逾 3 成，累計前 9 月稅後純益 139.54 億元、年減幅 11.6%，每股稅後純益 (EPS)1.11 元，主要受央行降息，影響利息收入衰退所致。閱讀全文...

杏輝全面回收、停產疑義產品 影響營收 2800 萬元

杏輝 (1734-TW) 日前二度爆出旗下藥品品質不符標準，總經理白友烺今 (7) 日表示，即日起將針對食藥署公布的 20 品項，不限批號、規格全面回收，且會「痛定思痛」徹底改善檢討，初估總影響金額約 2800 萬元。閱讀全文...

穩懋將投資 850 億元在南科高雄園區設廠 估創 4000 個就業機會

砷化鎵晶圓代龍頭穩懋 (3105-TW) 日前通過科技部科學園區審議，將在南科投資設廠，南科管理局昨 (7) 日表示，穩懋將進駐南科高雄園區設廠，預計總投資金額達逾 850 億元，估將增加 4000 個就業機會。閱讀全文...

我對美、中出口創歷年單月次高 挑戰歷史新高「十拿九穩」

在美中貿易戰效應下，推升我出口表現，根據財政部統計，我主要出口國家中對美國、中國出口年增幅分別達 14.5%、22.3%，同步創下單月次高，財政部統計處處長蔡美娜說，我對美、中出口「一枝獨秀」，預估今年對這兩國出口可望創歷史新高。閱讀全文...



