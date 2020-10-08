Q4消費內需加持、籌碼沉澱 陸股漲勢可期

時序邁入第 4 季，富蘭克林華美投信表示，在十一長假、雙十一與新年假期等消費旺季加持下，股市歷經近三個月整理後游資逐步退散，中國消費回溫，建議不妨利用動態定投術持續布局。

富蘭克林華美投信指出，上證指數 7 月以來維持盤整格局，主因來自市場對寬鬆政策縮手、美國加大制裁、財報公佈風險等疑慮，然而隨著利空出盡，歐美股市搖晃之際，中國經濟數據明顯轉佳、政策引導長線資金流向股市、金九銀十雙 11 迎新年等利多聚集，加上 A 股盤整三個月來已消化掉大部分融資浮額，並驅趕走短線游資。

富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛表示，儘管第 1 季疫情衝擊消費使得復甦緩慢，影響包括戶外消費，使旅遊業、酒店、石油消費表現較疲弱；不過，隨著中國政策大力救市，支持中小企業及刺激民生消費，餐飲業人潮逐漸回流，餐飲業消費逐漸回穩，且高檔消費如通訊器材、汽車、家電等買氣回溫，8 月汽車零售年增長 9%，為帶動內需消費增長的主軸，經濟復甦有望加速。

除消費端之外，蘇士勛指出，8 月工業增加值年增長 5.6%，創疫情後的新高，從 8 月挖掘機銷量年增長 51%，反映出房地產回暖和新基建投資加快所帶動製造業相關需求，另外中國金九銀十旺季和十一長假來臨，趕工潮爆發，各基建項目密集開工，有利工業快速成長，第 3 季工業表現有望超預期。

富達國際多重資產基金經理人 George Efstathopoulos 指出，從基本面看，總體經濟指標持續改善，根據富達即時經濟活動指標 (GEAR) 顯示，包括中國等的北亞主要經濟體活動強勁反彈，GEAR 指標已連續第三個月出現雙位數的正成長，這預示著中國內地的經濟活動已經反彈到了超過疫情前的水平。

富達投信認為，在當前市場環境下，中國 A 股市場受惠於相對便宜的估值以及中國大陸經濟持續反彈的良好基本面，是相對看好的投資機會。